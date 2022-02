Bad Laasphe: Feuerwehr rückt zu brennendem Motorrad aus

Brand am Puderbacher Weg: Aufmerksame Anwohner konnten das Feuer bereits weitestgehend löschen. Der Feuerwehr blieben Nachlösch-Arbeiten mit einem Trupp unter Atemschutz.

Bad Laasphe. „Feuer 4“ im Puderbacher Weg lautet der nächtliche Alarm für den Bad Laaspher Löschzug 1. Doch vor Ort stellt sich die Lage plötzlich anders dar.

Nächtlicher Einsatz für den Löschzug 1 der Bad Laaspher Feuerwehr unter Leitung von Maik Hobrath am späten Samstag in der der Kernstadt: „Feuer 4“ im Puderbacher Weg lautete gegen 21.50 Uhr der Alarm. Demnach sollte in einer Garage neben einem Wohnhaus ein Motorrad brennen, hieß es – und im Haus befänden sich noch drei Personen.

Feuerwehr-Kamerad wird verletzt

„Bei unserem Eintreffen stellte sich die Lage zum Glück weit weniger dramatisch heraus“, berichtet Feuerwehr-Sprecher. Denn vielmehr sei es in einem Carport „im Bereich der elektrischen Installation zu einem Brand gekommen“. Aufmerksame Anwohner hätten das Feuer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte „weitestgehend löschen“ können, „so dass die Feuerwehr nur Nachlösch-Arbeiten mit einem Trupp unter Atemschutz durchführen musste“. Ein Feuerwehr-Kamerad verletzte sich im Rahmen eines Wegeunfalls leicht und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

