Bad Laasphe: Firma Osterrath will weiter expandieren

Das Firmengelände der Osterrath GmbH & Co. KG in Saßmannshausen im Jahre 2021 Direkt hinter dem Firmenkomplex sieht man die etwa einen Hektar große Fläche, die jetzt im Gespräch ist.

Bad Laasphe/Saßmannshausen. Es geht um einen Hektar landwirtschaftliche Fläche direkt hinter dem Firmengelände. Was Osterrath dafür braucht.

Die Firma Osterrath in Saßmannshausen will weiter expandieren. Das seit 1850 in der Wahlbachsmühle ansässige Familienunternehmen ist räumlich trotz der jüngsten Neubauten an seine Grenzen gekommen. Um auch zukünftig weiter wachsen zu können, muss der Flächennutzungsplan „Wahlbachsmühle“ geändert werden. Die Schwierigkeit dabei ist, dass das Firmengelände im planerischen Außenbereich liegt.

Nachdem Osterrath in 2022 und 2023 rund zwei Millionen Euro in neue Produktionshallen gesteckt hat, ist nur noch nach Westen Platz. Dort liegt eine etwa einen Hektar große Fläche direkt hinter den bestehenden Produktionshallen, die aktuell jedoch noch als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen ist und in gewerbliche Baufläche umgewidmet werden müsste.

Entsprechende Pläne hatte das Unternehmen frühzeitig angezeigt und, wenn der Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 24. April, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, grünes Licht gibt, ist der Weg frei.

Die Voraussetzungen dafür sind positiv, wie aus der Vorlage der Sitzung zu entnehmen ist: „Die Schaffung der Rahmenbedingungen für die langfristige Entwicklung des Betriebsstandortes der Fa. Osterrath ist im Interesse der Stadt Bad Laasphe. Die entsprechende Anpassung des Flächennutzungsplans ist insofern „erforderlich“ für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 12. Dezember 2022 bis 20. Januar 2023. Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit wurden keine Hinweise bzw. Anregungen zu nicht abwägungsfähigen Sachverhalten vorgebracht. Hinweise auf Rechtsverletzungen wurden ebenfalls nicht vorgebracht.“

