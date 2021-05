Bad Laasphe: Freibäder vorerst weiterhin geschlossen

Noch kein Start in die Freibad-Saison in Bad Laasphe.

Bad Laasphe. Das Wetter ist schlecht und auch der Inzidenzwert ist nicht dauerhaft unter 50, sagt die Verwaltung.

Das Wabach-Bad in Bad Laasphe bleibt auch in dieser Woche noch geschlossen. Darauf hat sich die Verwaltung verständigt.

Eigentlich lag die Hoffnung im Rathaus auf einer Besserung des Wetters und einem stabilen Inzidenzwert von unter 50. Unterschreitet der Wert im Kreisgebiet an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen diese Marke, dann könnten am übernächsten Tag nämlich auch die Liegewiesen und der Kiosk wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Da diese Entwicklung seit der vergangenen Woche allerdings ausgeblieben ist, dürfte das Bad nach wie vor höchstens von Sportschwimmern besucht werden. Dieser Umstand in Verbindung mit der für diese Woche vorhergesagten, unbeständigen Wetterlage hat die Verwaltung dazu veranlasst, die Anlage aus wirtschaftlichen Gründen vorerst weiterhin geschlossen zu halten. In der kommenden Woche möchte die Verwaltung eine neue Bewertung der Lage vornehmen. Wenn feststeht, wann das Bad öffnet, wird sie umgehend darüber informieren.

Das Freibad in Feudingen wird aktuell für den Saisonstart vorbereitet. Da hier noch ein paar Arbeiten zu erledigen sind, wird derzeit mit einer Öffnung frühestens Mitte Juni gerechnet – sofern Wetter und Inzidenzzahlen bis dahin mitspielen. Auch für dieses Bad wird die Verwaltung das genaue Öffnungsdatum bekanntgeben, sobald es feststeht.

