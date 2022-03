Bad Laasphe: Gespaltene Meinung zum Samstagsmarkt

Eine Befragung der Markthändler zum Samstagsmarkt in Bad Laasphe überraschte. Die Stadt will den Samstagsmarkt nicht aus den Augen verlieren

Bad Laasphe. Eine Befragung der Markthändler zum Samstagsmarkt in Bad Laasphe überraschte. Die Stadt will den Samstagsmarkt nicht aus den Augen verlieren.

Vor dem Hintergrund eines Antrags der SPD-Fraktion erteilte der Rat der Stadt Bad Laasphe in seiner Sitzung vor einem Jahr der Verwaltung den Auftrag zu prüfen, ob die Ausweitung des Wochenmarktes auf die Samstage in den Sommermonaten möglich sei und damit ein weiterer Markttag angeboten werden könne. Genau so ein Samstagsmarkt wurde in den Sommermonaten des vergangenen Jahres schließlich durchgeführt – und stieß auf gute Resonanz (wir berichteten).

Hinsichtlich einer dauerhaften Fortführung des Samstagsmarktes wurde laut einer Vorlage für den kommenden Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur eine erneute Abfrage bei den Markthändlern durchgeführt.

Die Auswertung ergab demnach, dass eine Hälfte der Markthändler Interesse an der Fortführung des Samstagmarktes hat, die andere Hälfte jedoch nicht. Damit lasse sich keine klare Tendenz feststellen, wie viele Händler zukünftig als Teilnehmer an diesem Markttag zur Verfügung stehen würden. Die Verwaltung der Stadt Bad Laasphe macht daher den Vorschlag, in den Sommermonaten (April bis Oktober) des Jahres 2022 eine weitere solche Testphase hinsichtlich des Samstagsmarktes durchzuführen, um eine bessere Einschätzung erhalten zu können, auf deren Basis eine Entscheidung getroffen werden kann.

