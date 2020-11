Bad Laasphe: Gratis Pannenhilfe für Radfahrer

Die Fahrradservicestation in Niederlaasphe.

Zu einer Region mit bekannten Radwegen gehören auch Servicestation für Radfahrer, findet Signe Friedreich von der TKS Bad Laasphe.

Bad Laasphe. Wer kennt es nicht? Man ist auf einer Radtour am Wochenende unterwegs und das Rad verliert Luft oder eine Schraube hat sich nach rasanter Abfahrt von der Lahnquelle leicht gelöst. Nicht immer hat man den passenden Schraubenschlüssel oder die Luftpumpe dabei. Was folgt? Der Ausflug ist beendet und getreu dem Motto „Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt“ kommt nicht gerade gute Laune auf.

Besonders nicht, wenn die Misere mitten in der Natur passiert. Die naturnahen und abgelegenen Wege in der weitläufigen Landschaft machen das Radfahren in Bad Laasphe bei Touristen und Einheimischen sehr beliebt. Die Vorteile von unberührter Natur führen häufig den Nachteil mit sich, dass der Handyempfang mitten im Nirgendwo nicht der beste ist: Das kann im Falle einer Panne zum Problem werden.

„Hier dürfen solche Servicestationen einfach nicht fehlen“

Durch teils steile Passagen und unbefestigte Waldwege verliert der Reifen schnell mal ein wenig Luft oder eine Schraube löst sich durch Vibration. „Wer dann kein passendes Werkzeug dabeihat, müsste schieben“, sagt TKS-Geschäftsführerin Signe Friedreich.

Werkzeug für alle Fälle sind an den Stationen zu finden. Foto: TKS Bad Laasphe GmbH / WP

Sie erklärt die Intention des Projektes: „Wir sind eine Destination an einem der bekanntesten Radwege in Deutschland. Da dürfen solche Servicestationen einfach nicht fehlen.“

Mit den Fahrradservicestellen können Radfahrer ihr Fahrrad kostenlos und jederzeit auf Vordermann bringen. Signe Friedreich: „Wir wollen damit ein Gefühl der Sicherheit mitten in der Natur vermitteln und die Radwege qualitativ aufwerten.“

Erste Hilfe im Notfall

Dabei sollen die Stationen keineswegs den Service der lokalen Radservice-Geschäfte ersetzen, sondern vielmehr „erste Hilfe“ im Notfall leisten und sich mit dem Service der Werkstätten ergänzen. Auf jeder Station weist eine Darstellung auf nächste Stationspunkte und deren Entfernung sowie zusätzlich auf die jeweils nächst-gelegene Radwerkstatt hin und informiert über deren Kontaktdaten sowie Öffnungszeiten.

Die dargestellten Radwerkstätten Fahrrad-Wege (Feudingen), Fahrrad Heimes (Bad Laasphe) und Sport Balzer (Wallau) waren von der Idee gleich angetan und haben das Projekt befürwortet.

Die Idee bekam die TKS von Bürgern und formte diese zu Beginn des Jahres in einen Leader Antrag um. „Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Region Wittgenstein war sofort begeistert von der Idee“, sagt der LAG-Vorsitzende Holger Saßmannshausen. „Wir freuen uns sehr, dass das Projekt nun umgesetzt werden konnte.“ Die Leader-Förderung deckt insgesamt 65 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von rund 13.800 Euro, die restlichen knapp 4.900 Euro stemmt die Gesellschaft für Tourismus Kur und Stadtentwicklung (TKS) mit Eigenmitteln.