Bad Laasphe: Gremien weiterhin mit 3-G-Regel

Für die Sitzungen politischer Gremien in Bad Laasphe gilt die 3-G-Regel weiterhin.

Bad Laasphe. Die Stadt Bad Laasphe macht darauf aufmerksam, dass für Sitzungen politischer Gremien weiterhin die 3G-Regel gilt. Das bedeutet, dass alle Anwesenden unabhängig vom Inzidenzwert entweder genesen, geimpft oder aber negativ getestet sein müssen. Das gilt gleichermaßen für Rats- und Ausschussmitglieder wie für Besucherinnen und Besucher. Entsprechendes hatte kürzlich das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) erlassen.

Der Erlass greift die bestehende Beschlusslage des Oberverwaltungsgerichts NRW vom 30. September auf und auch die aktuell gültige Coronaschutzverordnung, in der die Regelung ebenfalls festgeschrieben ist. Wer nicht genesen oder geimpft ist, muss demnach entweder durch einen PCR-Test (höchstens 48 Stunden alt), einen Antigen-Schnelltest (höchstens 48 Stunden alt) oder einen beaufsichtigten Selbsttest, der direkt vor der Sitzung durchgeführt wird, nachweisen, dass seine Teilnahme mit überwiegender Wahrscheinlichkeit kein Gesundheitsrisiko für die anderen Anwesenden darstellt.

Keine Maskenpflicht an festen Sitzplätzen

Das Testergebnis des beaufsichtigten Selbsttests ist dabei nur für den Besuch der jeweiligen Sitzung bzw. mehreren in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang stehenden Sitzungen gültig und kann nicht für andere Zwecke genutzt werden. Abstands- und Maskenpflichten gelten dann an den festen Sitzplätzen während der Sitzungen nicht mehr.

Der nächste Sitzungszyklus in Bad Laasphe startet am Dienstag, 2. November, mit der nicht-öffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses. Am Mittwoch, 3. November, folgt die Sitzung des Umwelt-, Bau- und Denkmalausschusses, am Donnerstag, 11. November, die Sitzungen von Haupt- und Finanzausschusses sowie Rat.

