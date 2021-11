Bad Laasphe: Gymnasiasten feiern gruseligen Lehrergeburtstag

Am Donnerstag, 4. November war es dann endlich soweit. Der Klassenraum wurde schaurig-düster mit Totenköpfen und Kürbissen dekoriert. Es gab eine Snacks- und Drinks-Theke, die gefüllt war mit Leckereien im Halloween-Flair.

Celebrating english birthday parties in the classroom Im Rahmen des Englischunterrichts behandelten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a des städtischen Gymnmasiums Bad Laasphe das Thema Geburtstage im Unterricht. Zunächst erhielten die Lernenden dabei einen Einblick in die britische Welt der Kindergeburtstage.

Es wurde erarbeitet, wie die Lehrbuchcharaktere in England ihre Geburtstage auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen feiern, welche Planungen notwendig sind und wie man Einladungen in englischer Sprache verfasst. Außerdem erlernten die Schülerinnen und Schüler die Regeln typischer Geburtstagsspiele auf Englisch, die sie wiederum ins Deutsche sprachmittelten.

Darüber staunt der Englisch-Lehrer

Während der Unterrichtseinheit berichteten einige Schülerinnen und Schüler der 6a im Englischunterricht von ihren eigenen Geburtstagsfeiern, die sie zu Hause mit ihren Freunden feierten. Ihr Klassenlehrer Joris Pfahler staunte nicht schlecht, dass die im Unterricht erlernten Spiele, wie z.B. „Stop Dance“ oder „Pass the Parcel“ tatsächlich gespielt wurden. Doch leider wurde er zu keinem einzigen Geburtstag eingeladen. Kurzerhand organisierte Klassenlehrer Joris Pfahler also seinen eigenen Geburtstag und lud die gesamte Klasse 6a dazu ein.

Das Feiern eines Geburtstags im Klassenzimmer stieß bei allen Beteiligten auf große Begeisterung. Voller Vorfreude auf dieses Ereignis überließ der Englischlehrer seinen Schülerinnen und Schülern die Planung. Diese organisierten sich daraufhin weitestgehend selbst – und ausschließlich auf Englisch. Selbstständig und eigenverantwortlich erstellten sie eine Shopping- und To-do-Liste, die jeder zu befolgen hatte. Schnell stand fest: es soll eine Kostümparty sein – Ende Oktober bzw. Anfang November natürlich unter dem Motto Halloween.

Halloween-Flair im Klassenraum

Am vergangenen Donnerstag war es dann endlich soweit. Der Klassenraum wurde schaurig-düster mit Totenköpfen und Kürbissen dekoriert. Es gab eine Snacks- und Drinks-Theke, die gefüllt war mit Leckereien im Halloween-Flair. Die Spiele, die zuvor im Englischunterricht erlernt wurden, konnten endlich, wie auf einer richtigen Geburtstagsparty, gespielt werden. Es gab zudem einen Wettbewerb für das beste Kostüm, bei dem die Schülerinnen und Schüler zeigen konnten, wie kreativ sie sich verkleiden können. Dabei gewann ausgerechnet, aber völlig verdient, ein Kostüm mit einem erstochenen Pinguin – dem Klassenmaskottchen der Klasse 6a.

Insgesamt kann von einem tollen Projekt, einem hohen Engagement von Seiten der Schülerinnen und Schüler und viel Kreativität gesprochen werden. Die Frage, ob ihnen der Geburtstag gefallen habe, wurde einhellig mit „oh yes, of course“ beantwortet. Dieser Tag wird allen Beteiligten sicherlich positiv in Erinnerung bleiben.

