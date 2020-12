Bad Laasphe Gymnasiasten schreiben tierische Tagebücher

Inspiriert durch „Das Tagebuch von Edward dem Hamster“, legten die Schülerinnen und Schüler im Unterricht von Kunstlehrerin Anna Gerlach los

Bad Laasphe. Warum versteht sich Huhn Berta nicht mit Hildegard? Wie ist Taube Ali in seinem neuen Zuhause angekommen? Und was ist eigentlich ein Elefantenschwein? Antworten auf diese Fragen findet man ab sofort in der Buchhandlung Artur Blöcher in Bad Laasphe.

Dort stellen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b des Schloss Gymnasiums Schloss Wittgenstein bis Freitag, 11. Dezember, ihre selbstgestalteten Tagebücher aus. Inspiriert durch „Das Tagebuch von Edward dem Hamster“ von Miriam und Ezra Elia (erhältlich in der Buchhandlung), legten die Schülerinnen und Schüler der 6b im Unterricht von Kunstlehrerin Anna Gerlach direkt los. Zuerst musste ein passendes Tier gefunden werden, danach ging es weiter mit dem Probebuch, in dem Skizzen, Entwürfe und erste Texte festgehalten wurden.

Wie kann man ein Buch binden?

Hierbei stellten sich die jungen Künstlerinnen und Künstler die Frage, wie man wohl selbst ein Buch binden kann und so wurde kurzerhand entschieden, dass das komplette Tagebuch selbst hergestellt wird. Somit haben die Schülerinnen und Schüler nicht nur gezeichnet, geschrieben und geklebt, sondern gleichzeitig auch eine stabile Lösung gefunden, um das Buch zusammenzuhalten. Nun sind Bücher da, um gelesen zu werden und genau dazu lädt die Klasse 6b der Schloss-Schule ein. Die in der Buchhandlung Artur Blöcher ausgestellten Tagebücher sind selbstverständlich zum Anfassen und Lesen, dennoch sollte man mit ihnen sorgsam und respektvoll umgehen. Die Schülerinnen und Schüler der 6b wünschen allen Besuchern viel Spaß.