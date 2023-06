Bad Laasphe: Händler kümmern sich selbst um Ehrenamtskarte

Bad Laasphe. Was der Stadtrat nicht schafft, nehmen die Händler jetzt eben selbst in die Hand: Eine „EhrenCard“ auf eigene Faust soll das Ehrenamt würdigen.

Das Ehrenamt muss unterstützt werden – gerne wird vor allem in politischen Debatten auf diese Phrase zurück gegriffen. Doch wenn es dann tatsächlich darum geht, dem Ehrenamt etwas zurück zu geben, ist die Ernüchterung da: Zuletzt geschehen in Bad Laasphe, wo der zuständige Ausschuss sich jetzt wegen mangelnder Beteiligung der Händler gegen eine lokale Ehrenamtskarte mit niedrigeren Hürden aussprach. Eine Gruppe lokaler Händler hat sich deshalb nun mit einem Verein zusammen getan, um eigenhändig das Ehrenamt zu stützen.

„Da ein Großteil unserer gewählten Volksvertreter im Rat es nicht für nötig erachten, das Ehrenamt zu unterstützen und dies unter anderem mit dem Desinteresse der Händlerschaft begründen, haben wir uns [kurzerhand] zusammengetan, um ein eigenes Ehrenamtsbonus-Projekt, die ,EhrenCard’, unabhängig von der Stadt und politischen Beschlüssen, zu starten“, teilen jetzt Peter Achatzi (Canon Shop Achatzi) und Kai Winterhoff (Residenz Kino Center) mit: „Wir alle wissen, wie sehr kleine Kommunen auf Ehrenamtler angewiesen sind und diese unsere Region erst lebenswert machen. Kaum vorstellbar, wo unsere Stadt ohne BAG, Bürgerbus, DLRG, Dorfgemeinschaften, DRK, freiwillige Feuerwehren, Fördervereine der Freibäder, freiwilligen Feuerwehren, Malteser, Tafel, Sport-, Schützen- oder sämtliche anderen Vereine heute stehen würde.“

Händler, Gastronomen und Vereine Bad Laasphes können sich damit bereit erklären, Ehrenamtlichen Vergünstigungen in den verschiedensten Formen anzubieten – „anders als es der Großteil des Rats der Stadt Bad Laasphe für nötig hält, werden wir dieses Projekt ungeachtet einer geforderten Teilnehmerzahl durchführen, da wir uns, egal in welcher Größenordnung, bedanken und den nötigen Respekt zollen möchten, welchen das Ehrenamt in unserer Stadt verdient. Es soll sich um ein lebhaftes und wachsendes Projekt handeln, bei dem das Ehrenamt im Fokus steht.“

Welches Vergünstigung den Ehrenamtlern angeboten werden soll, bleibt den Anbietern individuell überlassen – auch, ob das Angebot auf lange Sicht verändert oder beibehalten wird. „Ebenfalls können jederzeit neue Teilnehmer hinzukommen oder aktive Teilnehmer ihr Angebot zurückziehen“, wird die Aktion erklärt.

Jeder Verein und Ortsvorsteher soll bei Bedarf Vordrucke im Visitenkartenformat für die „EhrenCard“ erhalten, Name und Stempel von Verein oder Organisation machen die Karte gültig, die danach für jeweils ein Jahr gelten soll.

Am 17. Juli soll gestartet werden. Rückmeldungen von Händlern, Gastronomen oder Vereinen gehen per Mail an kai@residenzkino.de.

