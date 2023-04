Noch krault hier niemand. Aber am 6. Mai 2023 öffnet auch das Freibad Feudingen wieder für Badegäste.

Freizeit Bad Laasphe: In diesen Freibädern startet die Badesaison

Bad Laasphe/Feudingen. Bald startet die Badesaison: Das sind die Öffnungszeiten und Eintrittspreise für 2023 in Bad Laasphe und Feudingen.

Bislang hat das Jahr 2023 nur wenige sonnige Tage geboten, doch bei der Stadtverwaltung Bad Laasphe sind die Vorbereitungen auf die neue Freibadsaison trotzdem schon in vollem Gange. Liegeflächen mähen und von Unkraut befreien, Becken reinigen und befüllen, Bänke und Tische aufstellen, Wege ausbessern, Technik warten und vieles mehr steht seit Wochen auf den Tagesplänen der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Schließlich soll alles frisch und einladend sein, wenn das Wabach-Bad in der Kernstadt und das Freibad in Feudingen am Samstag, 6. Mai, nach der Winterpause öffnen.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf den gewohnten Badespaß freuen. Im Wabach-Bad kann ab der neuen Saison sogar 90 Minuten pro Woche länger geschwommen und geplanscht werden, denn die Öffnungszeiten wurden ausgedehnt.

Die Gäste können kommen: Im Wabach-Bad in Bad Laasphe startet am kommenden Samstag, 7. Mai, die Freibad-Saison. Dank des Fördervereins finden Besucher dort ab sofort neue Sitzgelegenheiten wie diesen Pavillon samt Stühlen und Tisch. Foto: Stadt Bad Laasphe

Ab dem 6. Mai gelten hier folgende Zeiten: Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 10.30 bis 19.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 6 bis 19.30 Uhr und Sonntag von 9 bis 19.30 Uhr. Und auch für Feudingen hat die Stadtverwaltung die Öffnungszeiten angepasst. Hier kann das Freibad täglich von 10.30 bis 19.30 Uhr besucht werden. „Durch die neuen Öffnungszeiten können wir die Interessen unserer Badegäste und der beiden Fördervereine sowie die organisatorischen Belange unseres Badpersonals ideal berücksichtigen“, erläutert Bürgermeister Dirk Terlinden.

Neuer Sand für das Volleyballfeld

Die längere Öffnungszeit am Abend komme Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entgegen, die die Bäder nach Feierabend künftig länger nutzen könnten. Die spätere Öffnungszeit am Morgen wiederum sei hilfreich für das Badpersonal, um die Vorbereitungen für den Tag treffen zu können. „In Feudingen sorgt die spätere Öffnung am Morgen zudem dafür, dass die Gäste wärmeres Wasser vorfinden, da sich das Wasser, welches hier nur gering beheizt wird, durch die zusätzliche halbe Stunde etwas länger aufwärmen kann“, weiß der Bürgermeister.

Spezielles Angebot für Frühschwimmer

Für Frühschwimmer gibt es dienstags und donnerstags im Wabach-Bad die Möglichkeit, sich schon ab 6 Uhr in die Fluten zu stürzen. Ermöglicht wird dies abermals durch den Förderverein Freibad Laasphe. Er trägt die Kosten für das zusätzliche Angebot, ebenso finanziert er die längere Öffnungszeit an den Sonntagen. Darüber hinaus hat der Verein neuen Sand fürs Volleyballfeld angeschafft und gemeinsam mit der Stadtverwaltung neue Rettungsringe erworben. Der Förderverein Freibad Feudingen pflasterte im Freibad auf den Weiherhöfen unter anderem einen Weg zum Lagerraum. „An dieser Stelle bedanke ich mich ausdrücklich bei beiden Fördervereinen, die sich jedes Jahr aufs Neue einbringen, um die städtischen Freibäder nicht nur zu erhalten, sondern deren Attraktivität weiter zu steigern. Ohne ihre Beiträge und Arbeitseinsätze wäre dies nicht möglich“, so Dirk Terlinden.

Nicht verändert haben sich die Eintrittspreise. Im Wabach-Bad kostet die Einzelkarte für Erwachsene 3,50 Euro (Feierabendtarif: 2,50 Euro), die Einzelkarte für Kinder und Jugendliche, Schüler und Studierende 1,80 Euro, die Familieneinzelkarte 7,50 Euro, die Zehnerkarte für Erwachsene 28 Euro und die Zehnerkarte für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studierende 15 Euro.

Noch krault hier niemand. Aber am 12. Juni 2021 öffnet auch das Freibad Feudingen wieder für Badegäste. Foto: Förderverein Freibad Feudingen

Im Freibad Feudingen kostet die Einzelkarte für Erwachsene 3 Euro (Feierabendtarif: 2 Euro), die Einzelkarte für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studierende 1,50 Euro, die Familieneinzelkarte 6,50 Euro, die Zehnerkarte für Erwachsene 25 Euro und die Zehnerkarte für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studierende 12,50 Euro.

Für arbeitslose und schwerbehinderte Personen, Inhaber der Ehrenamtskarte oder des Bad Laasphe-Ausweises gibt es entsprechende Vergünstigt kostet im Wabach-Bad die Einzelkarte 2,50 Euro und die Saisonkarte 40 Euro. Im Freibad Feudingen kostet die Einzelkarte vergünstigt 2 Euro und die Saisonkarte 35 Euro.

Ebenso erhalten Schulklassen und Gruppen von mehr als zehn Personen mit einer Aufsichtsperson einen Rabatt. Sie zahlen im Wabach-Bad 1,50 Euro pro Person und in Feudingen 1 Euro pro Person. Natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Saisonkarten zu erwerben. Dafür gelten folgende Preise:

Wiederverwendbare Saisonkarten

Im Wabach-Bad kostet die Saisonkarte für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studierende 36 Euro, die Saisonkarte für Erwachsene 70 Euro und die Familiensaisonkarte 130 Euro. Im Freibad Feudingen kostet die Saisonkarte für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studierende 30 Euro, die Saisonkarte für Erwachsene 60 Euro und die Familiensaisonkarte 110 Euro.

Die wiederverwendbaren Saisonkarten erhalten durch einen aktuellen Jahresaufkleber Gültigkeit. Karteninhaberinnen und -inhaber sollten ihre Karte daher nach der Badesaison auf keinen Fall entsorgen. Wer bereits in der Vergangenheit eine Plastikkarte erworben hat, wird gebeten, diese mitzubringen, damit der Aufkleber aktualisiert werden kann. Der Vorverkauf für die Saisonkarten endet im Rathaus am 25. April. Ab dem 6. Mai können sie dann an den Freibadkassen erworben werden.

