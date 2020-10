Bad Laasphe ist Tatort in neuem Krimi-Roman

Trübe Winterstimmung in Bad Laasphe. Draußen ist es grau und kalt. Nur wenige Menschen lockt das Wetter in den Park. Unter ihnen: Sandra Halbe und ihr Mann. Sie gehen spazieren – im örtlichen Kurpark. Und dann plötzlich hält die 35-Jährige inne: „Da könnte eine Leiche liegen“, sagt sie laut. Und ihr Mann weiß: Das ist die Idee für einen Krimi-Roman. „Ich habe das öfter, dass mir plötzlich eine Idee in den Kopf kommt, die ich dann laut äußere. Mein Mann kennt das schon von mir“, sagt sie und lacht, als wir sie in Bad Laasphe besuchen.

Der Spaziergang ist nun zwei Jahre her. Der Krimi aber erscheint heute – am Donnerstag, dem 15. Oktober. Für die junge Autorin ein ganz besonderer Moment. „Das ist etwas ganz anderes, als wenn man seine Werke im Self-Publishing veröffentlicht. Jetzt erscheint es auch hier in den Buchhandlungen.“ Und das unter anderem in der Stadt, in der ihr Krimi spielt. „Ich habe mich bewusst dazu entschieden, die Handlung hier in der Region spielen zu lassen. Ich mag es, wenn man die Tatorte besuchen kann.“

Die Handlung

Und einer der Tatorte ist der Kurpark in Bad Laasphe. Denn dorthin wird die junge Kommissarin Caroline König versetzt – zurück in ihre Heimat. Der Grund: ein Fehltritt beim Bundeskriminalamt (BKA). Jetzt soll sie den letzten Fall ihres verstorbenen Vaters neu aufrollen. Der Täter, den ihr Vater damals gefasst hatte,

hat vor zehn Jahren in der Umgebung vier Frauen ermordet und gibt nun vor, über sein Motiv sprechen zu wollen.

Dabei schickt er sie jedoch auf eine nervenaufreibende Suche nach neuen Hinweisen, die sie zurück in ihre eigene Vergangenheit bringt. Es entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen König und dem Täter. Dabei taucht der Leser abwechselnd in die verschiedenen Perspektiven ein und gewinnt Einblicke in die Psyche von Caroline König , des Täters und die der Opfer.

Der Schreibprozess

Drei Monate lang hat die Autorin an der ersten Version des Krimis geschrieben. „Ich habe nach dem Spaziergang recht schnell mit dem Schreiben begonnen“, sagt Halbe, die für das Werk oft unterwegs war und viel über Bad Laasphe und die Umgebung las. „Ich musste ja auch schauen: Wo schicke ich meine Protagonistin in ihrer Freizeit hin.“ Und noch etwas war sofort klar: Es kann nicht bei einem Tatort bleiben. „Wir waren oft unterwegs, um zu schauen, wo in der Umgebung noch Tatorte sein könnten.“ Und wer könnte ihr da besser helfen, als ihr Mann? „Er kommt aus Bad Laasphe. Er kennt sich hier besser aus, als ich.“

Nach dem ersten Schreibprozess folgte dann die eigentliche Arbeit. „Manchmal merkt man erst hinterher beim Lesen, ob der Anfang noch zum weiteren Verlauf passt und wo vielleicht etwas abgeändert werden muss.“ Und das bekommt sie unter anderem auch von ihrer Testleserin gesagt. „Ich habe eine sehr gute Freundin, die meine Texte noch einmal kritisch liest. Bei meinem Krimi hat sie mir sehr geholfen.“

Es ist bereits das dritte Werk, das die 35-Jährige geschrieben hat. 2015 kam ihr die Idee, ein größeres Projekt zu starten. „Vorher hatte ich einfach nicht die Zeit, einen Roman zu schreiben“, sagt Halbe. Ihre zwei früheren Werke sind jedoch keine Krimis, sondern eher Beziehungsdramen.

Die Autorin

Bereits als Jugendliche schrieb Sandra Halbe kleine Geschichten. Und auch gelesen hat sie schon von Kindheit an sehr gerne und viel – von Thriller bis hin zu Krimis oder Beziehungsgeschichten. „Eigentlich alles, bis auf Schnulzen“, sagt sie und lacht.

Geboren wurde Halbe in Finnentrop (Sauerland) und studierte später Sprachen (Englisch und Französisch) und Wirtschaftswissenschaften in Köln. Dort lernte sie auch ihren späteren Mann kennen und lieben, mit dem sie seit 2014 in Bad Laasphe lebt.

Den Krimi hat die junge Autorin nach Feierabend, an den Wochenenden und immer dann, wenn es zeitlich passte, geschrieben. Dabei war es egal, ob in der Küche, im Wohnzimmer, alleine oder während ihr Mann TV schaute. „Wenn ich einmal im Schreibfluss drin bin, sind mir die Geräusche um mich herum egal.“

Nachdem sie ihren Krimi fertig geschrieben hatte, hat sich Halbe bewusst eine Agentur gesucht: „Verlage bekommen so viele Manuskripte unaufgefordert zugeschickt, da ist es schwierig dazwischen zu kommen. Mit einer Agentur hat man zu Beginn mehr Chancen.“

Mitte 2019 dann wurden erste Gespräche mit dem Verlag geführt. Jetzt ist das Werk fertig – von der Geschichte bis hin zum Cover. Und nun? Wie geht es mit Caroline König weiter? „Erst einmal habe ich den zweiten Krimi an die Seite gelegt – aus Zeitgründen. Zudem muss man erst einmal schauen, ob der Verlag überhaupt ein weiteres Buch von mir veröffentlichen möchte“, so Halbe.

Dennoch: Begonnen hat sie bereits mit dem zweiten Fall. „Jetzt ist Caroline König ja schon einmal da. Da bietet es sich ja an, dass sie weitere Fälle übernimmt“, so die Autorin.