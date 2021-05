Bad Laasphe: Kinoeröffnung am 1. Juli angepeilt

Bad Laasphe. Ab 28. Mai dürfen die Kinos in NRW öffnen – zu kurzfristig, weiß man im Bad Laaspher Kino. Die Vorbereitungen für einen Start im Juli laufen.

Ab heute sind laut aktueller Coronaschutzverordnung in NRW Kinoöffnungen wieder möglich – kein Wunder also, dass das Residenz-Kino in Bad Laasphe zahlreiche Anfragen erreichen, ob auch hier bald wieder der Vorhang aufgehen wird. „So ein kurzfristiger Start ist unrealistisch und unmöglich. Abgesehen davon fehlen bisher jegliche Informationen, unter welchen Voraussetzungen geöffnet werden kann.

„Da wir nicht von heute auf morgen einfach den Schalter umlegen können und besonders die Filmverleiher Zeit benötigen, um ihre Filme zu bewerben (ca. vier Wochen), haben wir in der Kinobranche aktuell einen einheitlichen Restart für den 1. Juli angepeilt“, macht das Kino-Team auf seiner Homepage deutlich.

Einheitliche Perspektive gefordert

„Es wurde von Seite der Kinos immer betont, dass ein Flickenteppich-Start in unserer Branche nicht möglich ist und dass wir eine einheitliche Perspektive fordern. Da die Politik uns diese nicht in Aussicht gestellt hat, haben wir uns nun selbst einen solchen Termin gegeben. Corona ist kein Wunschkonzert, aber die Verleiher bringen keine Filme raus, wenn nur die Kinos in NRW geöffnet haben. So möchten wir auch ein Zeichen setzen, dass die Branche in Zukunft als Gesamtbild betrachtet wird, unabhängig des Bundeslandes“, heißt es in dem Posting.

„Wir freuen uns riesig darauf bald wieder für unsere Besucher da zu sein, aber das letzte Jahr hat gezeigt, wie lange es dauert bei einem Flickenteppich in ganz Deutschland, wieder einen rentablen Betrieb auf die Beine zu stellen“, wird der geschlossene Restart begründet. Das Team ist bereits mitten in den Vorbereitungen dafür.

