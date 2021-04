Bad Laasphe: Kreativer Schreib-Workshop für Jugendliche

Es gibt noch freie Plätze im kreativen Schreibworkshop. Die Veranstaltung für Kinder und Jugendliche findet digital statt.

Bad Laasphe. Der kreative Schreibworkshop des Laaspher Haus der Jugend wird auf Grund der Corona-Maßnahmen digital stattfinden. Wie bereits angekündigt werden für jeden Teilnehmenden eine Workshoptüte mit Schreibmaterial, Kreativaufgaben bzw. Anleitungen, ein kleiner Pausensnack sowie der entsprechende Link zum Videomeeting gepackt.

Mit dieser Tüte und der eigenen Kreativität sind alle Interessierten bestens für das Schreibgewitter, wie es der Workshopleiter Crauss mit einem Lächeln nennt, ausgerüstet. Crauss ist studierter Kulturpädagoge und erfahrener Dichter und Autor. Beim zweitägigen Workshop ist alles möglich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben sich das Wetter, die Umgebung und die Laune so wie sie sie gerne möchten.

Inspiration in der Natur suchen

Mit Fantasie und Kreativität werden Wortwolken, wilde Winde, schöne Strände und kalte Getränke auf Papier gezaubert. Nach einer Ideensammlung werden kleine Wortskizzen angefertigt und Geschichten entwickelt. Die Kinder und Jugendlichen überlegen und probieren spannende Erzählungen aus, gehen dazu raus in die Natur oder schauen in den Himmel und reimen einen Regenbogen in die Welt.

Der Workshop findet von Donnerstag, 6. Mai, bis Freitag, 7. Mai, jeweils von 15.30 bis 19.30 Uhr statt. Noch gibt es freie Plätze. Wer nicht an beiden Tagen Zeit hat, kann sich gern auch für einen Workshoptag anmelden. Die Anmeldung erfolgt unter www.jugend-bad-laasphe.de. Per Mail erhalten nach der Anmeldung alle Workshopteilnehmer die genauen Informationen ab wann die Workshoptüten bereit stehen und wie sie an diese gelangen.

Teilnahme ist kostenlos

Das Angebot richtet sich vornehmlich an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren und wird aus Mitteln des Kulturrucksacks NRW sowie des Kreises Siegen-Wittgenstein gefördert. Daher ist eine Teilnahme kostenlos.

Wer Fragen zum Angebot hat, kann sich per E-Mail an Mareike Schäfer wenden: m.schaefer@bad-laasphe.de.

Weitere Informationen stehen zudem auf der Homepage der Stadtverwaltung (www.stadt-badlaasphe.de) und auf der Facebookseite des Haus der Jugend (www.facebook.com/HausDerJugendBadLaasphe) zur Verfügung.