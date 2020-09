Bad Laasphe: Kreisstraße 36 kurzfristig gesperrt

Bad Laasphe. Schwertransporte für den Windpark müssen über die Kreisstraße fahren. Die wird deshalb an zwei Tagen gesperrt.

Die K 36 wird am Donnerstag, 3. September, sowie am Freitag, 2. Oktober, im Bereich Ortsausgang Hesselbach bis Bad Laasphe-Gennernbach mehrmals am Tag kurzfristig gesperrt. Grund dafür ist die Anlieferung von Materialien und Bauteilen zum Windpark mittels Schwertransporten. Von Mittwoch, 16. September, bis Freitag, 18. September, wird in diesem Abschnitt aufgrund der Transporte zudem eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet.

An diesen Tagen kann man zwar aus Bad Laasphe über den sogenannten „Armen Mann" nach Hesselbach fahren, jedoch nicht umgekehrt. Die Stadt Bad Laasphe empfiehlt allen Fahrzeugführern, den Bereich an den besagten Tagen weiträumig zu umfahren.