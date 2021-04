Bad Laasphe: Ladendetektiv erwischt Diebe

Foto: MAY, Michael

Bad Laasphe. Einem Ladendetektiv fielen zwei Männer und eine Frau mit Kleinkind bereits im Geschäft auf.

Drei Täter

Es gelang den drei Erwachsenen, einen Tablet-PC im Wert von fast 200 Euro zu erbeuten und aus dem Laden zu flüchten. Die alarmierten Polizeikräften konnten aufgrund der Hinweise des Detektivs letztlich noch einen 32-jährigen Täter im Umfeld antreffen.

Mittäter identifiziert

Die Personenüberprüfung ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen gleich gelagerter Taten bestand. Er wurde dem Richter vorgeführt und ging anschließend in Haft. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Bad Berleburg übernommen. Die übrigen Mittäter, eine 25-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann konnten zwischenzeitlich identifiziert werden.