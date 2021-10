Bad Laasphe: Lahn-Facette Entenberg erhält Auszeichnung

Bad Laasphe. „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“: Bad Laaspher Wanderweg erhält die begehrte Auszeichnung. Weitere Wege werden rezertifiziert.

Der Weg ist das Ziel – und diesmal hat sich der Weg gelohnt. Die Lahn-Facette Entenberg erhält nach der Begehung des Deutschen Wanderverbands die begehrte Auszeichnung zum „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“. Die prämierten Qualitätswege müssen bestimmte Bedingungen erfüllen und damit einigen Kriterien entsprechen, welche aus Bedürfnissen von Wanderern festgelegt wurden. So müssen die Wege z.B. abwechslungsreiche Landschaften, verlässliche Markierungen und naturbelassenen Untergrund bieten. Diese Kriterien hat die 9 Kilometer lange Lahn-Facette ohne Mängel erfüllt und durfte sich jetzt zurecht die über verdiente Auszeichnung in der Kategorie „traumtour“ freuen.

Der Weg zum Qualitätsweg ist lang. Nachdem die zu bewertende Strecke festgelegt wurde, erfolgte die Kontaktaufnahme zum Deutschen Wanderverband, um den Qualitätsprozess in Gang zu bringen. Geschulte Personen sammelten daraufhin die für die Qualitätsbewertung notwendigen Daten und werteten diese aus. Die Lahn-Facette erfüllte die Kriterien und somit konnte ein Antrag auf Zertifizierung gestellt werden. Erst nach Auswertung und Analyse aller Daten wurde der Wanderweg durch qualifizierte Mitarbeiter des Deutschen Wanderverbands ohne Voranmeldung vor Ort geprüft.

Rezertifizierung des Ilsepfades

Dieser Prüfung hielt die Lahn-Facette stand und darf jetzt für drei Jahre das Zertifikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ tragen. Nach den drei Jahren erfolgt eine Überprüfung der Wegequalität. Über eine solche Rezertifizierung darf sich die Rothaarsteigspur „Ilsetalpfad“ freuen, welche schon seit 2018 die Auszeichnung zurecht trägt. Trotz der aktuellen erheblichen Baumfällarbeiten hat der Weg nicht an Attraktivität verloren und verdient das Zertifikat erneut bekommen.

Die Übergabe der Zertifizierungsurkunde in Düsseldorf. Foto: TKS bad Laasphe

Volker Walther, der für die Themen Wandern und Radfahren bei der TKS zuständig ist freut sich über die Auszeichnung und die Belohnung der zuvor getätigten Arbeit an der Facette. Damit verlaufen in der Region um Bad Laasphe bereits drei prämierte Wege – dritter im Bunde ist die Extratour Boxbachpfad, welche das deutsche Wandersiegel „Premiumweg“ trägt. Diese Auszeichnungen legen deutschlandweit Standards für Wanderwege fest und bringen Nutzen für den Wandertourismus in der Region.

Die Qualität der Wegeinfrastruktur wird nachhaltig verbessert, der Wandergast bekommt eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe für seine Reiseentscheidung und die Destination kann das Qualitätszeichen als Wettbewerbsvorteil in der Vermarktung nutzen.

Mehr Wanderer in der Region unterwegs

Die Anzahl der Wanderer, aber auch deren Anforderungen und Wünsche an die Wege, ist in den letzten Jahren und bedingt durch Corona noch einmal deutlich gestiegen. Um diesen Wünschen gerecht zu werden, wurde das Siegel entwickelt und seine Kriterien machen die Attraktivität eines Wanderweges und eine Region messbar. Die Übergabe der Urkunden fand am 2. September auf dem Caravan Salon, der größten Outdoor- und Campingmesse Deutschlands, statt und wurde von den Initiatoren der Wege Volker Walther (TKS Bad Laasphe GmbH) für die Lahn-Facette sowie Harald Knoche (Rothaarsteigverein e.V.) für den Ilsetalpfad entgegengenommen.

Die Zertifizierungen komplettieren das 2018 gestartete Projekt „Wanderwegerevision“ der TKS, welches die Attraktivität des Wanderangebots steigern sollte. Nachdem bereits im Frühling alle bestehenden Wege überarbeitet und seitdem in Gänze als Rundtouren mit dem gleichen Start/Ziel, der Wandertafel am Wilhelmsplatz erwandert werden können, wurde auch die Wanderkarte Wittgenstein neu aufgelegt.

Die erfolgreichen Zertifizierungen runden das Projekt ab. Signe Friedreich betont, dass nach hoffentlich vielfachen Begehen der Lahn-Facette sowie der anderen Laaspher Wege weitere Verbesserungen für Wanderer durchgeführt werden sollen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein