Bad Laasphe: Lisa Achatzi stellt Doku-Film im Kino vor

Bad Laasphe Allein auf dem Fahrrad durch die Welt: Lisa Achatzi stellt jetzt im Kino ihre Doku über die Reise vor. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Was macht man eigentlich, wenn man nachts aufwacht und bemerkt, dass man inmitten eines Drogendeals zeltet? Oder wenn irgendwo im tadschikischen Pamirgebirge der Wasserfilter versagt? Antworten auf diese Fragen gibt Lisa Achatzi am 11. November ab 19 Uhr im Rahmen eines Spendenevents im Bad Laaspher Residenzkino. In einer 60-minütigen Reisedokumentation nimmt sie das Publikum mit auf 32.615 Kilometer durch die atemberaubenden Landschaften Südamerikas, Europas, Nordafrikas und Zentralasiens.

Im Anschluss an die Filmvorführung wird es ein Gespräch mit Lisa Achatzi sowie eine moderierte Fragerunde geben. Zudem gibt es eine Verlosung, bei der die Gewinne u.a. vom Residenzkino Bad Laasphe, Heimes Radsport, dem Fotofachgeschäft Achatzi, dem Canonshop und Wohnzeug Bad Laasphe gestellt werden. Den gemütlichen Ausklang gibt es schließlich im Foyer des Kinos.

Der Eintritt ist auf Spendenbasis. Alle Spenden gehen an die NGO Samos Volunteers, die auf der griechischen Insel Samos Menschen auf der Flucht unterstützt. Tickets für die Veranstaltung können vorher nicht reserviert werden.

