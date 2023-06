Bad Laasphe: Mehrere Straßen am 1. Juni ohne Wasser

Die Stadt Bad Laasphe empfiehlt, sich für den Zeitraum der Lieferunterbrechung einen ausreichenden Vorrat an Wasser bereitzuhalten. Einwohner sollen darauf achten, dass alle Zapfstellen in ihrem Hause geschlossen bleiben, damit beim Wiederherstellen der Wasserversorgung Schäden vermieden werden.

Bad Laasphe. Wegen dringender Arbeiten an Leitungsnetz sind diese Bereiche der Kernstadt am Donnerstag, 1. Juni, für ein paar Stunden ohne Wasser.

Zur Durchführung dringender Arbeiten am Rohrnetz muss die Wasserversorgung zu den Häusen in der Gennernbach, Ditzroder Weg, Im Wabach, Zum Winterkasten, Am Lärchenwäldchen, Obere/Untere Bienhecke, Vor den Hasseln, Wiesenbacher Weg, Oberer/Unterer Buhlschlag am Donnerstag, 1. Juni, von 13.30 Uhr bis voraussichtlich 15.30 Uhr unterbrochen werden.

Dass muss jeder Haushalt beachten

Es ist äußerst wichtig, dass während der Lieferunterbrechung keine wasserführenden Geräte (Waschmaschine, Durchlauferhitzer, Spülmaschinen, Kaffeemaschinen) eingeschaltet sind. Vor der Inbetriebnahme dieser Geräte sind die Anschlussleitungen ausreichend zu spülen und entlüften.

Trotz größter Sorgfalt beim Arbeiten am Rohrnetz kann es nach Wiederinbetriebnahme zu Druckschwankungen und zu einer vorübergehenden Trübung des Leitungswassers kommen, welche aber unbedenklich sind.

Nach Beginn der Wiederversorgung ausreichend Wasser ablaufen lassen (5 bis 10 Minuten), bis dieses klar und kühl aus den Zapfstellen austritt.

Bei Fragen wird darum gebeten, sich an folgende Mitarbeiter/innen zu wenden: Manfred Wack unter 02752 / 909 – 351, Claudia Weber 02752 / 909 – 353 oder die Bereitschaft unter 02752 / 909 – 350.

