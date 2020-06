Bad Laasphe: Mit dem Lama wandern und Schätze suchen

Von sportlich über lehrreich bis hin zu kreativ: Die Stadtjugendpflege der Lahnstadt startet die mittlerweile 35. Bad Laaspher Ferienspiele.

Bad Laasphe. Auf Rätsel-Schatzsuche gehen, eine Lama-Wanderung unternehmen, sich im Bogenschießen ausprobieren oder das 1. Wittgensteiner Fahrradkino besuchen – das alles und noch vieles mehr können Kinder in den nächsten Wochen bei den 35. Bad Laaspher Ferienspielen tun.

Das Programm

Das Programm, zusammengestellt von der Stadtjugendpflege in Kooperation mit den teilnehmenden Vereinen, umfasst insgesamt über 30 Veranstaltungen, die von sportlich über lehrreich bis hin zu kreativ reichen – und natürlich allesamt mit den derzeit geltenden Corona-Richtlinien vereinbar sind. So muss auch in diesem Sommer trotz der Covid19-Pandemie keinem Kind in der Lahnstadt langweilig werden.

Wann was und wo stattfindet, das können Interessierte jederzeit im Internet unter www.jugend-bad-laasphe.de erfahren. Hier ist das ganze Programm inklusive Erläuterungen zu den Veranstaltungen einsehbar. Am heutigen Montag, 22. Juni, 7 Uhr, startet über diese Seite auch die Anmeldephase für die einzelnen Termine.

Die Anmeldung

Coronabedingt sind in diesem Jahr nur Online-Anmeldungen möglich. Wer nicht die Möglichkeit hat, sein Kind über diese Homepage anzumelden, kann sich ab diesem Zeitpunkt unter 02752/909-155 im Rathaus melden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen dann gerne die Registrierung. Für jede Veranstaltung gibt es eine festgelegte Höchst-Teilnehmerzahl, um die Hygiene- und Infektionsschutzstandards einhalten zu können. Spontane Besuche bei den Veranstaltungen und nachträgliche Anmeldungen sind diesmal leider nicht erlaubt, ebenso wie eine Barzahlung der Teilnahmegebühr vor Ort. Diese muss vorab per Überweisung entrichtet werden.

Die Akteure

Die Stadtjugendpflege bedankt sich schon jetzt ganz herzlich bei allen Vereinen, Gruppen und Institutionen, die diese Ferienspiele mit ihren Angeboten bereichern – und hofft, dass sie trotz des Virus‘ und der besonderen Umstände möglichst vielen Kindern eine abwechslungsreiche schulfreie Zeit bereiten kann.

Die Hygiene-Regeln

Bei allen Veranstaltungen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehungsweise Ausrichter auf die Einhaltung der derzeit geltenden Richtlinien achten. So ist etwa das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gemeinsamen Weg vom Treffpunkt zum Veranstaltungsort und bei der Benutzung der sanitären Anlagen für Schulkinder Pflicht. Wer sich krank fühlt, wird gebeten, nicht teilzunehmen.