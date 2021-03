Bad Laasphe: Müllabfuhr verschiebt sich wegen der Feiertage

Bad Laasphe. Wegen Ostern verschiebt sich die Müllabfuhr in Bad Laasphe.

Aufgrund der Osterfeiertage verschiebt sich in der 9. und 10. Kalenderwoche die Müllabfuhr. Da am Karfreitag, 2. April, und am Karsamstag, 3. April, keine Leerung stattfindet, verschiebt sich die Müllabfuhr um zwei Werktage nach hinten.

Das bedeutet, dass die Biotonne in Bezirk A erst am Dienstag, 6. April geleert wird, in Bezirk B am Mittwoch, 7. April, und in Bezirk C am Donnerstag, 8. April. Die Leerung der grauen Tonne in Bezirk D und der gelben Tonne in Bezirk 2 findet am Freitag, 9. April statt.

Am Samstag, 10. April, stehen die Leerungen der grauen Tonne in Bezirk E und der gelben Tonne in Bezirk 1 sowie die Schadstoffsammlung in Bezirk 1 (Kernstadt auf dem Parkplatz Wabachpark) auf dem Plan.

Alle Termine sind auch im Abfuhrkalender zu finden.