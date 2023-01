Zu einem brennenden Mülleimer in der Bad Laaspher Königstraße wird die Feuerwehr am frühen Neujahrsmorgen gegen 3 Uhr alarmiert.

Feuerwehr-Einsätze Bad Laasphe: Mülleimer an der Königstraße steht in Flammen

Wittgenstein. Das neue Jahr beginnt für die Feuerwehr gleich mit einem nächtlichen Alarm. Und am Silvestertag machte den Einsatzkräften der Sturm zu schaffen.

Die Nacht von Silvester auf Neujahr ist in Wittgenstein – abgesehen natürlich von der üblichen Böllerei – offenbar relativ ruhig verlaufen. Für die Feuerwehr in Bad Laasphe gab es einen nächtlichen Einsatz in der Altstadt, während die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein auf Nachfrage unserer Redaktion keine besonderen Vorkommnisse meldet.

Mit C-Rohr und unter Atemschutz

Kurz nach 3 Uhr am frühen Neujahrsmorgen wurde die Bad Laaspher Feuerwehr zu einem Mülleimerbrand an der Ecke Königstraße/Wasserstraße gerufen. Sie rückte mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) an. Per C-Rohr und unter Atemschutz konnte der brennende Abfalleimer schließlich schnell gelöscht werden. Nicht auszuschließen ist, dass ein verirrter Feuerwerkskörper in dem Mülleimer gelandet war und sich Abfall darin entzündet hatte.

Windböe gibt toter Fichte den Rest

Bereits am Silvestermorgen gegen 11 Uhr leistete die Bad Laaspher Feuerwehr technische Hilfe: Auf der L 718 von Bad Laasphe nach Bad Berleburg war in der Nähe der Ortschaft Bracht einmal mehr ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Offenbar hatte ihm eine stürmische Windböe den Rest gegeben. Laut Feuerwehr-Sprecher Andreas Hinkelmann gehörte die Fichte zu einer ganzen Reihe abgestorbener Bäume am Straßenrand, in die der Wind leicht hineingreifen könne.

Ein umgestürzter Baum blockiert am Silvestermorgen nahe der Ortschaft Bracht die L 718 zwischen Bad Laasphe und Bad Berleburg. Hier muss die Feuerwehr mit der Motorsäge ran. Foto: Feuerwehr Bad Laasphe

