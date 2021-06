Bad Laasphe: Neue Attraktionen für das Wabach-Bad

Spielgeräte und Material im Wert von rund 10.000 Euro konnte der Förderverein Wabach-Bad jetzt mit den Sponsoren an das Freibad übergeben.

Bad Laasphe. Über jede Menge neues Equipment für ihr Wabach-Bad freut sich dieser Tage die Stadt Bad Laasphe. Zu verdanken hat sie das einmal mehr dem Förderverein Freibad Laasphe sowie heimischen Unternehmen und zahlreichen Privatpersonen, die die Anschaffungen mit ihren Spenden ermöglicht haben. Volker Kohlberger als Leiter der Fachabteilung Familien, Soziales und Sport zeigte sich am Samstag entsprechend überwältigt: „Was die beiden Fördervereine unserer Freibäder in Bad Laasphe und in Feudingen leisten, ist einfach großartig und auch ganz wichtig.“

Konkret hat das Wabach-Bad im Gennernbach in der neuen Saison ein großes Sprungtuch mit Sandgrube erhalten, auf dem sich die kleinen Besucher während ihrer Schwimmpausen austoben können. Außerdem neu: ein massiver und fest verankerter Metall-Pavillon, der Schatten spendet, und mehrere Tische und Stühle.

Wasserspielgerät gefördert

Dank eines Beitrags der Sparkasse Wittgenstein hat der Förderverein Freibad Laasphe auch ein neues Wasserspielgerät anschaffen können. Der metergroße rot-weiße Krake wurde am Samstag allerdings nur fürs Foto aufgeblasen. „Aufgrund von Corona können wir ihn derzeit leider noch nicht ins Wasser setzen“, schildert Rettungsschwimmerin Margret Damm. „Aber das werden wir natürlich sofort tun, wenn die Situation es zulässt.“

Über die Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“ war es dem Förderverein zudem möglich, einen Schwung neue Schwimmnudeln und Tauchringe sowie eine funkelnagelneue Lautsprecheranlage für die Durchsagen im Freibad zu erwerben. Das Bad so auszustatten, dass es attraktiv bleibt – das sei das Ansinnen des Fördervereins bringt es dessen Vorsitzende Luiza Licina-Bode auf den Punkt: „Das Wabach-Bad ist ein echtes Pfund für unsere Stadt und das soll auch so bleiben. Viele Privatpersonen aber auch Geschäftsleute helfen uns durch ihre Zuwendungen.“

Förderverein dankt Sponsoren

Einer davon ist Volker Treude. „Wir fördern ehrenamtliches Engagement und setzen uns für die Vereine hier vor Ort ein. Die regionalen Strukturen zu unterstützen ist uns ganz wichtig. Die Menschen kaufen bei uns ein und wir geben gerne etwas zurück“, so der geschäftsführende Gesellschafter der Rewe Treude oHG. Axel Theuer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Wittgenstein, die ebenfalls schon lange zu den treuen Unterstützern des Fördervereins Freibad Laasphe zählt, ergänzt: „Wir setzen uns sehr gerne gemeinsam für die gute Sache ein.“

Rund 10.000 Euro hat die neue Ausstattung gekostet. Luiza Licina-Bode ist froh, dass sie ein starkes Team hinter sich weiß. Neue Vereinsmitglieder sind trotzdem jederzeit gern gesehen. „Wir freuen uns über jeden, der bei uns mitmachen möchte“, betont die Vorsitzende.

Weitere Infos zu den -Fördervereinen sowie zu den Bädern selbst gibt es auf der Homepage der Stadt Bad Laasphe unter „Rund um die Stadt“ >>> „Sport und Freizeit“ >>> „Freibäder“ >>> „Wabach-Bad“ bzw. „Freibad Feudingen“ (www.stadt-badlaasphe.de/rund-um-die-stadt/sport-und-freizeit/freibaeder.html).

