Bad Laasphe: Neue Vikarin wird vorgestellt

Bad Laasphe. Die angehende Pfarrerin ist seit dem 1. Oktober als Vikarin im Kirchenkreis.

Pfarrer Steffen Post bringt zum nächsten Gemeinde-Gottesdienst am Sonntag, 11. Oktober, ab 10 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Bad Laasphe Carolin Kremendahl mit.

Die angehende Pfarrerin ist seit dem 1. Oktober als Vikarin im Wittgensteiner Kirchenkreis und Steffen Post ist in dieser praktischen Ausbildungsphase ihr Mentor. Wie üblich im Vikariat verbringt die 24-Jährige die ersten fünf Monate dieser Zeit zunächst einmal im Schulvikariat. In diesem Fall am Berleburger Berufskolleg Wittgenstein, hier begleitet sie in den nächsten Wochen Berufsschul-Pfarrer Detlev Schnell.

Die Arbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Laasphe lernt Carolin Kremendahl dann ab 1. März kennen. Sie selbst stammt aus der Kirchengemeinde Haßlinghausen, Herzkamp, Silschede im Kirchenkreis Schwelm.

Für den Gottesdienst am Sonntag ist wegen der derzeit gültigen Hygiene- und Abstands-Regeln eine Anmeldung im Laaspher Gemeindebüro unter 02752/ 9373 notwendig.