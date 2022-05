Bad Laasphe: Oldtimer kommen wieder ganz groß in Mode

Bad Laasphe. Die Zweirad-Veteranen-Freunde Wittgenstein schrauben nicht nur mit Liebe an alten Fahrzeugen, sondern auch erfolgreich an der Mitglieder-Zahl.

Die Zwei- und Vierrad-Veteranen-Freunde Wittgenstein, sie leben – und bekommen immer mehr Zulauf: Das Hobby mit Oldtimern wird offenbar im Altkreis immer beliebter. Zur Erinnerung: Anfang 2019 stand der Verein schon einmal gefährlich auf der Kippe – und heute? Hat er laut seinem 1. Vorsitzenden Stephan Weitzel über 50 Mitglieder, Tendenz weiter steigend.

Und das ist nicht zuletzt Weitzel selbst zu verdanken, denn: „Er geht einfach auf die Leute zu“, sagt Vereinsmitglied Mike-Oliver Krug. „Du siehst, dass da einer mit dem Oldtimer rumfährt und sprichst ihn an“, verrät Weitzel.

Unterwegs mit Mustang und Mercedes

Sicher: Viele der Mitglieder kämen aus technischen Berufen, insgesamt aber sei die Bandbreite groß, so Weitzel, selbst Diplom-Ingenieur im Maschinenbau. Die Palette reicht vom Kaufmann über den Kripo-Beamten bis hin zum Zahnarzt.

Gerold Schneider in seinem Ford Mustang, Baujahr 1965. Foto: Eberhard Demtröder

Gerold Schneider vom Vereinsvorstand ist gelernter Starkstrom-Elektriker. „Ich hatte aber schon als Kind das Hobby Kfz-Mechaniker – und mit 14 mein eigenes Auto.“ Zum Gespräch mit unserer Redaktion im Clubheim kommt er mit seinem blauen Ford Mustang, Baujahr 1965. Gekauft hat ihn Schneider 2012 – und dann erst einmal komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt, ehe er ihn seit 2015 fährt.

Der pensionierte Kripo-Beamte Michael Goldberg dagegen hat seinen Mercedes 230C, Baujahr 1980, quasi geerbt, als „meine Eltern ihn nicht mehr fuhren“. Seit nunmehr 25 Jahren fährt und pflegt Goldberg seinen Wagen mit dem „H“ für „historisch“ im Kennzeichen.

Wenn „die Königin der Motorräder“ ruft

Mike-Oliver Krug dagegen ist tatsächlich mit Autos groß geworden. Sein Vater, der Bad Laaspher Kfz-Schlossermeister Heinz Krug, war Besitzer eines Autohauses und gehörte in den 70er Jahren zu den Gründungsmitgliedern der Zweirad-Veteranen. Und heute sind eben sein Sohn Mike-Oliver dabei – und auch dessen Sohn Alexander (13). Seine Vorliebe liegt übrigens bei Militär-Fahrzeugen aller Art.

Der Treffpunkt Klar, dass auch das Clubheim der Zweirad-Veteranen-Freunde Wittgenstein ein echter Oldtimer ist – nämlich ein ehemaliger Waggon der Berliner U-Bahn, Baujahr 1927. Dieser steht an der Lindenstraße in Bad Laasphe unweit des alten Bahnhofs und trägt den Namen „Alexandra“. 2010 bekam ihn der Verein von dem Bad Laaspher Wilfried Weiß geschenkt. Im Waggon treffen sich die Veteranen jeden letzten Donnerstag im Monat – und zwar ab 18 Uhr.

Damals, in den 80er, 90er Jahren, habe es noch große Oldtimer-Ausstellungen etwa in der Feudinger Volkshalle gegeben, erinnert sich Vorsitzender Stephan Weitzel. Au­ßerdem sei man oft an den Schottenring in Hessen gefahren, immerhin neben dem Nürburgring eine der ältesten Motorsport-Rennstrecken Deutschlands. Doch die Mitglieder bleiben dran: Für Anfang Juni haben sich die Freunde eine Fahrt nach Ruhla in Thüringen vorgenommen – zu einem Treffen rund um die Horex, „der Königin der Motorräder“, wie Weitzel findet. Und vielen bekannt aus den „Werner“-Filmen. Ältestes Motorrad in der Sammlung der Vereinsmitglieder ist übrigens eine alte „Triumph“, Baujahr 1927. Und für August ist ein Tag der offenen Tür am Clubheim in der Lindenstraße geplant – „in der Hoffnung, dass wir weitere Interessierte für uns begeistern können“, so Weitzel.

Ein Internet-Auftritt unter www.oldtimer-wittgenstein.de ist im Aufbau, ebenso der Facebook-Account, Such-Stichwort „oldtimer-wittgenstein“.

Posieren mit Oldtimern vor ihrem Clubheim im U-Bahn-Waggon an der Lindenstraße (von links): die Vereinsmitglieder Michael Goldberg, Mike-Oliver Krug, Alexander Krug, Stephan Weitzel und Gerold Schneider. Foto: Eberhard Demtröder

