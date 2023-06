Bad Laasphe: Polizeihubschrauber sucht vermissten Wanderer

Oberndorf/Rüppershausen. Nach gut zwei Stunden gibt es Entwarnung. Ein Großaufgebot aus Polizei Feuerwehr und Freiwilligen hat den gesuchten 84-Jährigen Mann gefunden.

Am Montagabend um kurz nach 20 Uhr konnte die Familie eines vermissten 84-jährigen Mannes aus Oberndorf aufatmen. Am Ende einer großangelegten Suchaktion wurde der Wanderer in einer Schutzhütte wohlbehalten gefunden. Gut zwei Stunden lang hatten Polizei, Freiwillige Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber die Wälder rund um Rüppershausen nach dem Mann abgesucht.

„Es war bekannt, dass der Mann gerne wandern geht“

Wie Polizeipressesprecher Stefan Pusch mitteilt, war der Vermisste am Montagmittag von Oberndorf aus zu einem Bekannten nach Rüppershausen gefahren und sei dann dort um die Mittagszeit weggefahren. Als der 84-jährige am Nachmittag nicht wieder zu Hause auftauchte, machte sich seine Familie Sorgen. „Es war aber nicht ungewöhnlich und bekannt, dass der Mann gerne Wandern geht“, erläuterte Pusch. Auch gesundheitlich sei der Mann fit gewesen und es habe keine Hinweise darauf gegeben, dass er sich etwas antun wolle.

Bei eigenen Suchaktionen fand die Familie den Wagen des 84-Jährigen auf einem Wanderparkplatz an der Alten Brache in Rüppershausen. Als die weitere Suche nach dem Vermissten erfolglos blieb, wendete sich die Familie abends an die Polizei, die gegen 18.15 Uhr die Suchaktion mit großen Polizeikräften startete. Ausgangspunkt war das abgestellte Fahrzeug des Mannes.

Grenzen der modernen Technik

Unterstützt wurde die Beamten durch rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Laasphe und weiteren privaten Helfern. Ein Polizeihubschrauber „Hummel“ suchte aus der Luft und spezielle Suchhunde, sogenannte Mantrailer, waren angefordert worden. Ohne Einsatzkräfte am Boden aber wäre die Suche schwierig geworden. „Der Bäume tragen Blätter und die Temperaturen machen den Einsatz der Wärmebildkamera des Hubschraubers schwierig, weil sich Temperaturunterschiede nicht so stark abzeichnen wie beispielsweise im Winter“, erläutert Stefan Pusch die Grenzen der Technik.

Letztlich wurde der Mann dann in einer Schutzhütte im Wald gefunden. Im fehlte glücklicherweise nichts.

