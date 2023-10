Polizei Bad Laasphe: Randalierer landet dank Zeugin in Gewahrsam

Bad Laasphe. Eine 69-Jährige hat in Bad Laasphe beobachtet, wie ein Mann die Scheiben eines Autos mit einem Stein eingeworfen hat und der Polizei gemeldet.

Eine aufmerksame 69-Jährige hat am Mittwochnachmittag in Bad Laasphe beobachtet, wie ein 30-Jähriger Mann die Heckscheibe eines PKW beschädigt hat, teilt die Polizei mit.

Die Dame meldete sich gegen 16.30 Uhr auf der Leitstelle der Polizei und gab an, dass der Mann die Scheibe des Fahrzeugs in der Kurstraße mit einem Stein eingeworfen und sich dann entfernt hat. Sie konnte eine genaue Personenbeschreibung abgeben. Die alarmierten Polizisten konnten die beschriebene Person wenige Minuten später im Rahmen der Fahndung antreffen.

Dabei hielt der Mann einen Stein in der Hand. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Mann für weitere Straftaten verantwortlich ist. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei in Bad Berleburg laufen.

