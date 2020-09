Bad Laasphe: Randalierer verletzt zwei Polizisten

Ein Mann hat in Bad Laasphe um sich geschlagen, als die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen wollte.

Bad Laasphe. Der Mann war stark alkoholisiert und ließ sich von den Beamten nicht beruhigen. Dann eskalierte die Situation.

Ein alkoholisierter 35-jähriger Mann hat in Bad Laasphe Polizisten angegriffen und beleidigt.

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr wurden zwei Beamte der Wache Bad Berleburg wegen einer mutmaßlich hilflosen Person in die Bahnhofstraße in Bad Laasphe gerufen. Sie fanden dort einen 35-Jährigen vor, der schon eine Stunde zuvor bei einem Einsatz aufgefallen war. Zu diesem Zeitpunkt waren aber noch keine polizeilichen Maßnahmen notwendig.

Der Mann fuhr mit seinen „Inlinern" stark alkoholisiert und in Schlangenlinien über die Straße und den Gehweg. Die alarmierten Kollegen entschieden, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, um weitere Straftaten zu verhindern und ihn selbst zu schützen.

Geschlagen, gespuckt und beleidigt

Der 35-Jährige lehnte das mehrfach ab und musste daher unter Zwang zur Wache gebracht werden. Dabei schlug er mit Armen und Beinen wahllos um sich und traf die Beamten am Oberkörper und an den Beinen. Zudem fing der Beschuldigte an, in Richtung der Kollegen zu spucken.

Auch auf der Wache machte der 35-Jährige weiter und beleidigte die Kollegen unter anderem als „Drecksbullen", „Hurensöhne" und „Pisser". Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.