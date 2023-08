Bad Laasphe regelt Schulweg zum Schloss: Aus für Elterntaxis

Ab der Einmündung in die Gartenstraße und bis hinauf zur Einfahrt ins Schulzentrum Schloss Wittgenstein ist die Schloßstraße derzeit gesperrt, es gilt "Anlieger frei".

Bad Laasphe. Baustelle auf der Schlossstraße macht ab sofort 6-Punkte-Plan für den Schülerverkehr mit zeitlichen Straßensperrungen und Temporegelung nötig.

Die Ferien sind zu Ende und die Schulbusse in Bad Laasphe müssen die Bausstelle auf der Schlossstraße umgehen, um die Schülerinnen und Schüler zur Realschule und dem Gymnasiums Schloss Wittgenstein zu bringen. In einer Videokonferenz haben jetzt die beiden Schulen, die Stadt Bad Laasphe, die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd und die Polizei einen Ersatzfahrplan und erarbeitet, der seit Mittwoch gilt. Das berichtet der zuständige Dezernent der Stadt Bad Laasphe, Sören Lamm. Kern sind sechs Eckpunkte.

Das ist der 6-Punkte-Plan

1. Für die Zeit, in der die Schlossstraße durch Busse nicht befahrbar ist, wird auf der benachbarten Kreisstraße 41 durch die dafür zuständige Straßenverkehrsbehörde für folgende Zeitfenster an den Wochentagen Montag bis Freitag ein Durchfahrverbot (ausgenommen Omnibusse) angeordnet: Dieses gilt in zwei Zeitfenstern: 7 bis 8.30 Uhr und 12 bis 14.30 Uhr.

2. Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h auf der K41 wurde bereits angeordnet und ausgeschildert.

3. Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Bundesstraße 62 - angrenzend an K41 - wird kurzfristig ausgeschildert.

4. Was Haltestellen und Abfahrtszeiten betrifft, gilt der normale Busfahrplan der VWS, wegen der Umleitung wird es aber in manchen Linien zu Verspätungen kommen.

5. Polizei und Ordnungsamt begleiten die Lage vor Ort. Soweit Verstöße gegen Straßenverkehrsregeln festgestellt werden, werden diese durch die zuständige Behörde geahndet.

6. Elterntaxis können wegen dieser Verkehrsregelung in den angegebenen Zeitfenstern die K41 nicht nutzen. Die Akteure der Videokonferenz bitten dringend um Beachtung, weil der Ersatzfahrplan nur dann wirklich funktionieren kann.

Keine Alternative sichtbar

„Eine Alternative zu diesem Ersatzfahrplan wurde im Rahmen mehrerer Videokonferenzen nicht sichtbar“, erklärt Sören Lamm und erläutert: „Einerseits lässt die K41 einen Begegnungsverkehr mit Bus nicht zu. Andererseits ist es unmöglich, die Baustelle auf der Schlossstraße kurzfristig stillzulegen, um mit Bussen hindurch zu fahren. Verkehrsbetriebe und alle anderen Akteure verstehen den Unmut betroffener Kinder, Jugendlicher, Eltern und Bürger. Sie bitten im Interesse der Sicherheit und um dem Ersatzfahrplan der Verkehrsbetriebe eine Chance zu geben aber dringend darum, in der Übergangszeit bis zur Öffnung der Schlossstraße die besonderen Verkehrsregeln am Ort zu beachten.“

Derzeit werde - auch das habe sich in den Videokonferenzen ergeben - damit gerechnet, dass die Schlossstraße bis Ende August wieder befahrbar sein werde, sofern sich im Zuge des weiteren Baufortschritts keine bautechnischen Überraschungen ergeben sollten. Sobald konkret erkennbar sei, wann genau der Ersatzfahrplan der VWS enden werde, informiere die Stadt Bad Laasphe erneut durch eine Pressemitteilung. Gleiches gelte für den Fall, dass sich im Laufe der Tage Änderungen zum Fahrplan ergeben sollten.

