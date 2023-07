Bad Laasphe: Restaurant Lahnstuben ab sofort geschlossen

Bad Laasphe. Das Restaurant in der Bad Laaspher Innenstadt war bei vielen Gästen sehr beliebt. Nun ist die Gastronomie für immer geschlossen.

„Ab sofort ist das Restaurant dauerhaft geschlossen“, heißt es auf der Facebookseite der Bad Laaspher „Lahnstuben“. Für viele, die das Restaurant am Wilhelmsplatz 3 gerne besucht haben, eine Schocknachricht. „Sehr, sehr schade für Bad Laasphe – wieder eine Location weniger.“ „Das finde ich sehr schade. Es hat immer sehr gut bei euch geschmeckt.“ „Alles Gute für die Zukunft und Danke für die schönen Abende.“ Es sind Kommentare wie diese, die sich unter dem Post reihen.

Und auch Frank Barth, bisheriger Betreiber der Gastronomie, bestätigt auf Nachfrage der Redaktion, dass das Restaurant „Lahnstuben“ nun für immer geschlossen bleibt. Über die Gründe für die Schließung wollte er nicht sprechen. „Aber es kam der Punkt, wo es nicht mehr ging.“

Bereits seit 2011 befanden sich die „Lahnstuben“ nicht mehr in der früheren Fasanerie an der Lahnstraße, sondern eben zentral gelegen am Wilhelmsplatz. Seit 2013 führten Alexandra und Frank Barth dort die Regie und überzeugten ihre Gäste nicht nur mit ihrem Essen, sondern waren auch für Fans des Dartsports eine beliebte Adresse.

