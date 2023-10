Bad Laasphe: Schönheitskur für die Emmaburg in vollem Gange

Bad Laaphe. Das ehemalige Kurklinikgelände „Emmaburg“ wird derzeit auf Vordermann gebracht. Eine der ersten Ideen zur Nutzung hat mit dem Bunker Erich zu tun.

In der Emmaburg in Bad Laasphe ist seit Wochen einiges los – denn: Das ehemalige Kurklinikgelände wird derzeit auf Vordermann gebracht. Nachdem die Gebäude dort lange Zeit leer standen und nicht selten Ziel von Vandalismus wurden, sind nun „deutliche Veränderungen“ zu vernehmen, wie Dagmar Biesenthal, Inhaberin von Schreiber Immobilien, auf Nachfrage der Redaktion verriet. Schon vor einigen Wochen wurde über die derzeit stattfindenden Arbeiten in und um die Gebäude berichtet, ebenso von einem potenziellen Interessenten.

Was ist draus geworden? Und wie geht es nun in der Emmaburg weiter?

Seit Wochen schon wird in und um die Gebäude der Emmaburg fleißig gearbeitet. Vor allem das Hochhaus wurde in den vergangenen Jahren sehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Vandalismusschäden dort waren enorm. „Man könnte sagen: Alles, was man zerschlagen konnte, wurde zerschlagen“, so die Immobilienmaklerin.

Doch viele der Schäden wurden mittlerweile größtenteils beseitigt: „Erste Reparaturen und Renovierungsarbeiten wurden bereits gestartet.“

Ebenfalls gestartet wurde mit der Renovierung des rosafarbenen Gebäudes (Hotel/Hostel). „Die Arbeiten dort sind zu 80 bis 90 Prozent abgeschlossen. Die Bäder sind in Takt und auch die Türen, die eigentlich nur noch eingesetzt werden müssen, sind bereits da“, berichtet Dagmar Biesenthal.

Strom ist teilweise wieder da

Ebenfalls zumindest teilweise vorhanden ist Strom. „Da sind wir aktuell noch dran, dass es künftig wieder überall Strom, Wasser und Heizung gibt. Aber das ist gar nicht so einfach, das nach so langer Zeit des Leerstands wieder herzustellen.“

Anders im Außenbereich: „Der Gartenbereich sieht mittlerweile wieder richtig hübsch aus“, so die Immobilienmaklerin, die im engen Kontakt mit den Eigentümern, aber auch potenziellen Interessen steht. Interessenten ist das Stichwort: Derzeit laufen einige Gespräche mit möglichen Interessenten. „Doch die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium. Daher kann man derzeit noch nichts genaueres bekannt geben.“

Dennoch: Je eher ein Interessent gefunden wird, desto mehr Ideen und Wünsche kann er im Vorfeld mit einbringen. Immerhin geht es nun darum, die Genehmigungen für die nächsten Schritte einzuholen. „Fest steht aber, dass es auch künftig etwas im Bereich Kur und Gesundheit geben wird, bedingt durch den Bebauungsplan ,Kur und Gesundheit’.“

Grundsätzlich aber, so Biesenthal, bietet das Areal ein großes Potenzial für die Interessenten, nicht nur was die Lage betrifft. Auch Kooperationen mit Vereinen oder Institutionen wären gegebenenfalls möglich. Hierzu hat sich die Immobilienmaklerin im Vorfeld informiert, um den Interessenten Ideen und Möglichkeiten mit vorzustellen.

Mögliche Kooperation mit Bunker

Unter anderem gab es ein lockeres Gespräch mit Ralf Pasbach vom Bunker Erich. Hintergrund: Schon vor Jahren hatte der Bunker-Besitzer die Idee, den Bunker als Ort für Trauungen anzubieten. Eine Idee, die die Erndtebrücker CDU vor wenigen Wochen politisch anregte. „Bis es soweit ist, dass hier geheiratet werden könnte, muss aber noch einiges geregelt werden. Frau Biesenthal und ich sprachen über mögliche Ideen, die man dann gemeinsam mit einem Interessenten eventuell umsetzen könnte – beispielsweise im Bunker zu heiraten und anschließend in der Emmaburg zu feiern und zu übernachten“, bestätigt Ralf Pasbach auf unsere Nachfrage. „Aber das sind erstmal nur Ideen.“

Welche davon am Ende umgesetzt werden können oder nicht, wird die Zeit zeigen.

