Bad Laasphe schreibt den Heimatpreis 2021 aus

Bad Laasphe. Nach der Verleihung ist vor der Verleihung: Vor ein paar Tagen hat die Stadt Bad Laasphe drei Vereine mit dem Heimatpreis 2020 ausgezeichnet, nun ist sie schon auf der Suche nach Vorschlägen und Bewerbungen für die neue Vergaberunde.

Die Stadtverwaltung bittet dafür bis zum 8. Januar 2021 um Vorschläge und/oder Bewerbungen – entweder per Post an Stadt Bad Laasphe, z. Hd. Volker Kohlberger, Mühlenstraße 20, 57334 Bad Laasphe oder via E-Mail an v.kohlberger@bad-laasphe.de. Ausgezeichnet werden können Initiativen, Vereine, Nachbarschaften und Aktivgruppen, aber auch einzelne Bürgerinnen und Bürger. Voraussetzungen sind ein großer persönlicher Einsatz, die Zurückstellung der eigenen Interessen, keine Bezahlung, eine langjährige Tätigkeit an verantwortlicher Stelle sowie ein besonderes soziales und umweltbewusstes Engagement.

Neben Einwohnern können auch Auswärtige den Bad Laaspher Heimatpreis erhalten, sofern sie sich in Bad Laaspher Vereinen oder Organisationen engagieren und die vorgenannten Kriterien erfüllen. All diejenigen, die sich in der Vergangenheit beworben haben bzw. vorgeschlagen wurden und die Vergabekriterien erfüllen, bisher aber nicht ausgezeichnet wurden, nehmen automatisch an der nächsten Runde teil und erhalten damit eine neue Chance auf den Gewinn. Der Preis ist dank der Förderung durch das Land mit 5000 Euro dotiert.