Bad Laasphe: Sekundenkleber-Täter hat wieder zugeschlagen

Polizisten haben erneut die Ermittlungen in Bad Laasphe in der Buchwiesenstraße aufgenommen.

Bad Laasphe. Zum inzwischen sechsten Mal ist eine Familie in einem Mehrfamilienhaus Opfer eines unbekannten Täters geworden und lobt eine Belohnung aus.

Es ist schon wieder passiert. Zum inzwischen sechsten Mal muss eine Bad Laaspher Familie in der Buchweisenstraße die Polizei rufen, weil sie Opfer von Unbekannten geworden ist.

Das Tatmittel ist meist Sekundenkleber oder eine ähnliche Flüssigkeit, die in Schlösser eingeflößt wird und diese unbrauchbar macht. Am Dienstag, 12. September, ist das erneut passiert. Wie bereits in den zurückliegenden Fällen traf dies ein Vorhängeschloss an einer Kellertür in einem Gemeinschaftskeller und nun auch den Briefkasten. Als Tatzeitraum gibt die Familien Dienstag, 12. September, zwischen 6.30 und 11.30 Uhr an, weil gegen 6.30 Uhr noch die Tageszeitung aus dem Briefkasten geholt wurde, der sich mittags aber nicht mehr öffnen ließ.

Erste Tat in 2022

Die Polizei bestätigt nunmehr inzwischen sechs Taten: Die erste fand am 26. März 2022. Die Betroffenen haben immer wieder Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung erstattet. Nach wie vor lobt der Geschädigte zudem eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. Tatzeugen melden sich bei der Polizei in Bad Berleburg, Tel. 02751/909-0.

