Bad Laasphe: SPD beantragt Erweiterung im Gewerbegebiet

Bad Laasphe. Die Flächen sollen erschlossen werden, nachdem für die Ortsumgehung keine Perspektive gesehen wird. Das beantragt jetzt die SPD-Fraktion.

Für die kommende Sitzung des Bad Laaspher Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur hat die SPD-Fraktion im Rat der Stadt einen Antrag eingereicht, der die Erweiterung des Gewerbegebietes in Niederlaasphe, östlich des Aldi-Lagers, thematisiert. Die Situation soll im Gremium beraten werden.

Stadtverwaltung soll Vermarktung vorbereiten

Die 47.589 Quadratmeter große Fläche wurde seinerzeit zur Erweiterung des Gewerbegebietes in der Kernstadt erworben, begründet Christel Rother, Vorsitzende der Bad Laaspher SPD, den Antrag. „Leider wurde dies wegen einer möglichen Ortsumgehung zurückgestellt. Heute kann man davon ausgehen, dass diese Ortsumgehung nie gebaut werden wird. Da die Kernstadt keine weiteren Möglichkeiten hat, Gewerbeflächen anzubieten, sollte die Fläche erschlossen und eventuell, wenn erforderlich, weitere Flächen erworben werden“, heißt es weiter in dem Antrag. Die Verwaltung soll beauftragt werden, alles Weitere in die Wege zu leiten, um diese Flächen zukünftig vermarkten zu können, so Christel Rother weiter.

„Pro Bad Laasphe“ stellt sich dem Ausschuss vor

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur der Stadt Bad Laasphe findet am Dienstag, 7. September, ab 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung steht dann auch die Vorstellung von „Pro Bad Laasphe“ und die Übernahme von Versicherungskosten für ein Kunstwerk.

