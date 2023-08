Bad Laasphe: Stadt weist absolutes Halteverbot aus

Im Bereich der Rettungswache in Bad Laasphe hat die Stadt jetzt ein absolutes Halteverbot eingerichtet.

Der Abschnitt zwischen L 718 / „Friedrichshütte“ und der Zufahrt zur Rettungswache „Lindenstraße 3“ wird zeitnah auch in Fahrtrichtung Gewerbegebiet mit einem absoluten Halteverbot ausgeschildert – das teilt jetzt die Bad Laaspher Stadtverwaltung mit. In Verbindung mit der bereits bestehenden Beschilderung besteht dann in diesem Teilstück beidseitig absolutes Halteverbot.

Dies ist erforderlich, damit die Rettungsfahrzeuge bei der Ausfahrt von der DRK Wache in Bad Laasphe ungehindert und ohne Zeitverzögerung zum Einsatzort fahren können. Die Stadt Bad Laasphe bittet um Beachtung und Verständnis für die geänderte Beschilderung.

