Bad Laasphe: Stadtrat schrumpft sich selbst auf 24 Politiker

Tagungsort des Bad Laaspher Rates ist in der Regel der große Ratssaal im Rathaus an der Mühlenstraße. Zur nächsten Wahlperiode wird das Gremium allerdings deutlich kleiner.

Bad Laasphe. Das Abstimmungsergebnis war denkbar knapp, weil die Meinungen der Ratsmitglieder weit auseinandergehen. Geld sparen ist eines der Argumente.

Das war noch einmal knapp: Mit nur einer Stimme Mehrheit hat sich der Rat Bad Laasphe jetzt dafür entschieden, dass er als politisches Gremium zur nächsten Wahlperiode ab Herbst 2025 kleiner wird – und von 32 auf 24 Mitglieder schrumpft. Das zustimmende Votum galt diesmal der Satzung, in der die Verkleinerung nach den Vorgaben des Kommunalwahlgesetzes NRW geregelt wird.

Die Reduzierung der Mandate selbst hatte der Rat bereits Mitte Februar beschlossen – damals mit einer knappen Mehrheit von 14 Ja- bei 13 Gegenstimmen und einer Enthaltung. Dieses Votum wiederholte sich jetzt – es hatte sich bei den Ratsparteien also offenbar nichts in deren Positionen verändert.

Geschmälerte Meinungsvielfalt

Die SPD habe beim letzten Mal schon gegen die Verkleinerung votiert, unterstrich zuvor in der Diskussion deren Fraktionschef Samir Schneider – „und das werden wir auch heute tun“. „Unsere innere Haltung bleibt so“, betonte Grünen-Fraktionschef Peter Honig. Denn die Verkleinerung treffe gerade die kleinen Fraktionen im Rat härter als die großen.

FDP-Fraktionsvorsitzender Klaus Preis machte noch einmal deutlich, dass sich mit der Verkleinerung pro Wahlperiode rund 157.000 Euro im städtischen Haushalt einsparen ließen. Ganz anders sein Fraktionskollege Werner Oder: Für ihn werde „die Meinungsvielfalt geschmälert“, sagte er – und es würden zugleich gerade die kleinen Parteien mit Mandaten in einer Vielzahl politischer Gremien belastet. Dann solle man den Politikern doch lieber „die Bezüge kürzen“ – also beispielsweise die Aufwandsentschädigungen, die ihnen für ihre ehrenamtliche Arbeit zustehen.

Sparen als Herzenssache

Thorsten Weber (CDU) warb dagegen für die personelle Reduzierung des Rates – und dessen Arbeit funktioniere auch mit deutlich weniger Fachausschüssen. Man müsse gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern Bad Laasphes einfach mal ein Zeichen setzen, nämlich: „Wir fangen bei uns selbst an zu sparen“, so Weber. Und das sei „eine Herzenssache für mich“.

Auch Bad Laasphes Bürgermeister Dirk Terlinden äußerte sich zu Thema, signalisierte Zustimmung. Schließlich sehe das Kommunalwahlgesetz so eine Möglichkeit zur Verkleinerung ja ausdrücklich vor – sie müsse eben nur politisch entschieden werden. Überhaupt sei so ein kompakter Rat einfach „effizienter“, meinte Terlinden. Außerdem sei das Gremium in seiner jetzigen Form „sowieso nie vollständig anwesend“, blickte er in die Runde. Ein weiterer Vorteil sei, so der Bürgermeister, dass die kleinen Parteien auch weiterhin ihren Fraktionsstatus behielten.

Auch die Zahl der Wahlbezirke sinkt

Für die Satzung zur Verkleinerung votierten am Ende sieben Stimmberechtigte der CDU, vier von der FDP und der Bürgermeister. Dagegen waren neun Stimmberechtigte der SPD, drei der Grünen und – Werner Oder (FDP).

Der Rat hatte im Februar außerdem dafür votiert, die anschließende Neueinteilung des Stadtgebietes in zukünftig zwölf statt bisher 16 Wahlbezirke durch den Wahlausschuss der Stadt bis spätestens Ende Februar 2025 herbeizuführen.

Die nächste Kommunalwahl in NRW, bei der die neuen Regelungen greifen können, findet im Herbst 2025 statt. Ein genaues Datum steht derzeit noch nicht fest.

