Bad Laasphe: Termin für Buchung der Grundbesitzabgaben steht

Bad Laasphe Die Probleme nach dem Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT sind noch nicht überwunden. Das sollten Sie jetzt wissen.

Nach dem Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT ist vieles anders: Nachdem am 15. Januar 2024 die eigentlich im November 2023 fälligen Grundbesitzabgaben nachträglich gebucht wurden, stünde am 15. Februar die normale Buchung der Quartalszahlungen von Grundbesitzern für das laufende Jahr an. Die werden üblicherweise im Februar, Mai, August und November gebucht. Allerdings muss die Stadt Bad Laasphe nach dem Hackerangriff, wie so viele anderen Kommunen in Südwestfalen, erst einmal die neuen Steuerbescheide erstellen und drucken. Selbst wenn man bis zum 15. Februar wieder drucken könnte, so Kämmerer Manfred Zode in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, müsste man noch drei tage für den Postumlauf einrechnen und sei dann beim 18. Februar.

Um den Bürgern aber ausreichend Zeit für das Lesen, Fragen und Rückmeldungen zu möglichen Fehlern zu geben, werde man eventuell erst am 15. März buchen. Bei den Monatszahlern werde es in diesem Jahr eine Monatsrate weniger geben, der Betrag werde dann auf die anderen Monatszahlungen umgelegt.

Mehr zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein