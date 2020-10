Blaulicht Bad Laasphe: Unbekannter bricht in Gaststätte ein

Bad Laasphe. Ein bisher unbekannter Täter ist in der Bad Laaspher Königsstraße in eine Gaststätte eingebrochen und hat Geld gestohlen.

Die Polizei sucht Hinweise auf einen Einbrecher: Am Freitagmorgen gegen 4.20 Uhr drang ein Mann in eine Gaststätte in der Königsstraße ein.

Dort öffnete er gewaltsam einen Geldspielautomaten und stahl Geld. Anhand der Videoaufzeichnung ist erkennbar, dass es sich bei dem Täter um einen circa 1,70 Meter großen Mann handelt, der mit einer Sturmhaube maskiert war und eine Camouflage Jacke trug.

Hinweise an die Kripo in Bad Berleburg unter 0271/7099-0.