Bad Laasphe: Unter falschem Namen im Hotel eingemietet

Bad Laasphe. Ein 28-Jähriger aus Marburg musste sich wegen Betruges vor dem Amtsgericht verantworten -jedoch erschien er nicht zu der Verhandlung.

Am Dienstagmorgen erließ Richter Torsten Hoffmann einen Haftbefehl gegen einen in Marburg geborenen 28-Jährigen. Der Mann hätte sich eigentlich wegen Betruges in zwei Fällen vor dem Amtsgericht Bad Berleburg verantworten müssen — erschienen ist er aber nicht. Einige Telefonate seitens Oberamtsanwältin Judith Hippenstiel konnten keine Informationen zum aktuellen Aufenthaltsort des Angeklagten liefern.

Zuletzt habe sich der 28-Jährige in der JVA Darmstadt befunden, danach verlaufe sich die Spur. Die Staatsanwaltschaft Siegen wirft dem einschlägig Vorbestraften vor, sich im Juni 2019 in zwei Bad Laaspher

Hotels unter falschem Namen eingemietet und die Kosten nicht bezahlt zu haben. Insgesamt sei dabei ein Schaden in Höhe von rund 782 Euro entstanden. Richter Hoffmann setzte das Verfahren schließlich aus. Die Behörden fahnden nach dem Angeklagten, auf den weitere Strafverfahren in Wetzlar, Frankfurt, Gießen und Marburg warten.

