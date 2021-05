Bad Laasphe: Unübliche Verhandlungsmethoden von Aldi

Bad Laasphe. Bad Laaspher Betriebsratsvorsitzender äußert sich zum vom Discounter erklärten Scheitern der Verhandlungen.

Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat sind gescheitert, teilte vorgestern Aldi in Bezug auf die Schließung des Zentrallagers in Bad Laasphe mit. Die Verantwortung am Scheitern trage der Betriebsrat. „Die Wahrheit hat immer mehrere Facetten“, sagte dazu gestern der Betriebsratsvorsitzende Uli Kring auf Nachfrage dieser Zeitung.

Ja, es habe vier Verhandlungstermine gegeben. Allerdings sei nicht alles so gelaufen, wie es in solchen Fällen eigentlich üblich sei, so Kring. So wurde bei der Übergabe der finalen Verhandlungsunterlagen ein unüblicher Weg gewählt: „Normalerweise ist es bei Verhandlungen so, dass die Unterlagen an den Betriebsratsvorsitzenden gehen und der das zur Diskussion ins Gremium bringt.“

Weiteres Vorgehen soll besprochen werden

Diesmal wurden die Unterlagen den Gremiumsmitgliedern einzeln und persönlich zugestellt. In den Unterlagen habe der Betriebsrat dann die Reihenfolge verschiedener Punkte verändert – „das hat Aldi wahrscheinlich nicht gefallen“, so Kring.

Er sieht als eine Ursache für das Scheitern der Verhandlung den potenziellen Unwillen von Aldi, eine Transfergesellschaft einzurichten. „Die Schließung in Bad Laasphe wäre die erste bei Aldi, die mit einer Transfergesellschaft einhergeht. Gut möglich, dass Aldi das nicht wollte und deshalb die Verhandlungen für gescheitert erklärt hat“, so Kring, der auch mutmaßt, dass die Renitenz des Bad Laaspher Betriebsrates für die Schließung des Zentrallagers mit ein Grund war (wir berichteten). „Das kann alles durchaus sein. Das sind aber nur Vermutungen.“

Am Freitag wird der Betriebsrat in einer außerordentlichen Sitzung noch einmal zusammenkommen und das weitere Vorgehen besprechen.

