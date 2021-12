Bad Laasphe: Verkauf der Freibad-Saisonkarten 2022 startet

Bad Laasphe. Bei den Saisonkarten handelt es sich um wiederverwendbare Plastikkarten, die durch einen Jahresaufkleber Gültigkeit erlangen.

Der Vorverkauf der Saisonkarten bzw. der Saisonkartenaufkleber für die Freibäder Bad Laasphe und Feudingen für das Jahr 2022 startet am kommenden Montag, 6. Dezember. Ausgegeben werden die Karten und Aufkleber im Rathaus der Stadt Bad Laasphe unter Voranmeldung. Interessierte können bei der Stadtverwaltung vorab eine entsprechende Bestellung aufgeben, entweder unter 02752/909-154 oder per E-Mail an l.werthenbach@stadt-badlaasphe.de. Ab Beginn der Badesaison 2022 sind die Karten und Aufkleber dann nur noch an den Kassen der jeweiligen Freibäder erhältlich.

Bei den Saisonkarten handelt es sich um wiederverwendbare Plastikkarten, die durch einen Jahresaufkleber Gültigkeit erlangen. Die Aufkleber werden für jede Saison erneuert. Karteninhaberinnen und -inhaber sollten ihre Karte daher nach der Badesaison auf keinen Fall entsorgen. Wer bereits in der Vergangenheit eine Plastikkarte erworben hat, wird gebeten, diese mitzubringen, damit der Aufkleber aktualisiert werden kann. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Karten ohne aktuellen Jahresaufkleber nicht gültig sind.

Die Preise

Saisonkarten Bad Laasphe

Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler und Studierende: 36 Euro.

Erwachsene: 70 Euro.

Familiensaisonkarte (für Eltern und Elternteile mit Kindern unter 18 Jahren): 130 Euro.

Arbeitslose, Schwerbehinderte, Inhaber der Ehrenamtskarte und Inhaber des Bad Laasphe-Ausweises: 40 Euro.

Saisonkarten Feudingen

Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler und Studierende: 30 Euro.

Erwachsene: 60 Euro.

Familiensaisonkarte (für Eltern und Elternteile mit Kindern unter 18 Jahren): 110 Euro.

Arbeitslose, Schwerbehinderte, Inhaber der Ehrenamtskarte und Inhaber des Bad Laasphe-Ausweises: 35 Euro.

