Bad Laasphe: Wabach-Bad bleibt diese Woche noch geschlossen

Das Wabach-Bad am Gennernbach in Bad Laasphe – es ist zwar schon weitgehend für den Badebetrieb vorbereitet, doch behält sich die Stadtverwaltung den genauen Öffnungstermin noch vor – nicht zuletzt wegen Corona und mit Blick aufs Wetter.

Bad Laasphe/Feudingen. Laut Corona-Schutzverordnung könnte das Freibad wieder öffnen – aber wirklich nur zum Schwimmen. Liegewiese und Kinderbecken blieben gesperrt.

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet liegt derzeit zwischen 50 und 100. Damit dürfen nach der aktuellen Coronaschutzverordnung die Freibäder wieder öffnen – allerdings nur für den Sportbetrieb. Vor dem Hintergrund dieser massiven Einschränkung in Verbindung mit der aktuellen regnerischen Wetterlage mit Temperaturen im einstelligen bis unteren zweistelligen Bereich ist die Stadtverwaltung Bad Laasphe aus wirtschaftlichen Gründen zu dem Entschluss gekommen, das Wabach-Bad in dieser Woche noch nicht zu öffnen.

Bürgermeister Dirk Terlinden und Fachbereichsleiter Volker Kohlberger hoffen auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger: „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Doch nach der aktuellen Regelung dürften die Besucherinnen und Besucher nur zum Schwimmen ins Becken. Ein sonstiges Verweilen auf der Anlage ist nicht gestattet. Die Liegewiesen und die Kinderbecken müssten gesperrt bleiben. Selbst der Kiosk darf nicht öffnen, sodass wir auch Familien noch kein klassisches Freizeitangebot machen können. Vor allem im Hinblick auf die Kosten zur Erwärmung des Wassers im Verhältnis zur erwarteten Besucherzahl haben wir beschlossen, das Wabach-Bad in dieser Woche noch geschlossen zu halten.“

Jetzt angepeilt: das letzte Mai-Wochenende

In der kommenden Woche möchte die Verwaltung entscheiden, ob das Wabach-Bad eventuell am Wochenende 29./30. Mai geöffnet werden kann. Ausschlaggebend dafür sind jedoch die Wettervorhersage und die kreisweite 7-Tage-Inzidenz. „Wir hoffen, dass der Wert bis dahin vielleicht stabil unter die 50er-Marke rutscht, dann dürften nämlich auch der Kiosk, die Kinderbecken und die Liegewiesen wieder öffnen“, so Dirk Terlinden und Volker Kohlberger.

Die Verwaltung wird natürlich umgehend darüber informieren, wenn feststeht, wann das Bad aufmacht und welche Regelungen dann für die Besucherinnen und Besucher gelten. Die Vorbereitungen zur Öffnung jedenfalls sind in Bad Laasphe so gut wie abgeschlossen.

Freibad Feudingen: frühestens Mitte Juni

Etwas anders sieht es derzeit noch im Freibad Feudingen aus. Hier sind noch kleinere Arbeiten zu erledigen, beispielsweise müssen noch ein paar defekte Rinnsteine ausgetauscht werden. Die Verwaltung geht derzeit von einer Öffnung des Feudinger Freibades frühestens Mitte Juni aus. Auch darüber wird es aber eine entsprechende Information über die Presse, die städtische Homepage und die sozialen Medien geben.

