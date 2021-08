Bad Laasphe: Wahlplakate der Grünen systematisch zerstört

Bad Laasphe. Kurz vor der Bundestagswahl werden den Grünen in Bad Laasphe Steine in den Weg gelegt: Unbekannte haben ihre Wahlplakate zerstört.

So etwas hat er auch noch nicht erlebt, zeigt sich Karl Ludwig Bade, Bad Laasphes Stadtverbandssprecher der Bündnis 90 / Die Grünen entsetzt: Alle drei großen Wahlplakate, die die Partei für die Bundestagswahl hatte anbringen lassen, wurden zerstört. „Bis auf den letzten Fetzen.“ Bei der Polizei wurde deshalb bereits Anzeige erstattet.

Die Plakate der Grünen sind dabei die einzigen beschädigten Plakate an den Stellen in Feudingen, Bad Laasphe und Niederlaasphe. Die Plakate direkt daneben, eines der FDP und eins mit einer Veranstaltungsankündigung, sind unversehrt geblieben. Eine reine Zerstörungswut ist deshalb wohl eher auszuschließen.

Extra auf kleine Plakate verzichtet

Daher geht Karl Ludwig Bade auch von einer gezielten, systematischen Zerstörung aus. „Das waren wahrscheinlich hasserfüllte Menschen, weiter will ich da gar nicht spekulieren“, so Bade. Die Partei hatte extra darauf verzichtet, zahlreiche kleine Plakate aufzuhängen und sich auf die drei Großen beschränkt – und die sind auch wesentlich teurer. „Den genauen Preis kenne ich nicht, denn der Kreisverband hat sich darum gekümmert. Ich gehe aber durchaus von 300 bis 400 Euro aus“, so der Stadtverbandssprecher. Der Sachschaden sei also erheblich.

Höher ist der Schaden jedoch mit Blick auf die Bundestagswahl – denn mit dem Verlust der drei Plakate verschwindet die Partei optisch aus dem Stadtbild. „Das ist definitiv ein Nachteil für uns, denn wir sind so jetzt nicht mehr sichtbar. Wir können jetzt nicht mehr für unsere Partei werben“, bedauert Bade. Und das ist gerade in der heißen Phase des Wahlkampfes ein Nachteil. Das Kreisbüro werde dieser Tage zwar vorbei kommen, sich den Schaden anschauen und für Ersatz sorgen – in der Zwischenzeit aber wird die Farbe Grün im Farbenspiel des Wahlkampfs fehlen.

Ähnlicher Fall in Meschede

Es sei zwar nicht das erste Mal, das Wahlplakate verschwinden: „Schwund ist immer“, so Karl Ludwig Bade. Dieses Ausmaß sei aber neu, zumal nur eine Partei im Fokus der Täter zu sein scheint.

In einem ähnlichen Fall in Meschede ermittelt derzeit der Staatsschutz – dort sind zahlreiche Wahlplakate vor allem von der AfD abgerissen und zerstört worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein