Bad Laasphe zeichnet Janine Hallermann mit Ehrenbrief aus

Bad Laasphe. Sie setzt sich seit Jahrzehnten für die Völkerverständigung und die deutsch-französische Städtepartnerschaft ein. Und das hat einen guten Grund.

Für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement im Zusammenhang mit der zwischen Châteauneuf-sur-Loire und Bad Laasphe bestehenden Städtepartnerschaft erhielt Jeanine Hallermann am Freitag, 7. Juli, den Ehrenbrief der Stadt. Bürgermeister Dirk Terlinden überreichte im Beisein von Günter Wagner, 2. stellvertretender Bürgermeister, Sören Lamm, Dezernent sowie Dr. Susanne Lange und Katja Heinzelmann, langjährige Weggefährtinnen und Mitglieder des Freundeskreises, die Ehrenurkunde.

Jeanine Hallermann wuchs im Elsass auf und folgte ihrem späteren Ehemann Wolfgang Hallermann 1971 nach Sassmannshausen, nachdem sie ihn ein Jahr zuvor während eines Ferienaufenthaltes in Frankreich getroffen hatte. 26 Jahre lang hatte Janine Hallermann den Vorsitz des Freundeskreises Bad Laasphe / Châteauneuf-sur-Loire inne und war in dieser Funktion maßgeblich am Zustandekommen und guten Gelingen der Städtepartnerschaft beteiligt.

