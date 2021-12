Bad Laasphe: Zwei Männer bei Unfall an Heiligabend verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an Heiligabend sind zwei junge Männer von der Landstraße 718 abgekommen. Ihr Kleinwagen rutschte in einen Bach und wurde total zerstört. Die Männer blieben unverletzt.

Bad Laasphe. Zwei junge Männer werden bei einem schweren Unfall in Bad Laasphe verletzt, als ihr Wagen auf dem Dach liegen bleibt.

Mit dem Schrecken und leichten Verletzungen sind an Heiligabend zwei junge Männer bei einem schweren Verkehrsunfall davon gekommen. Gegen 13.25 Uhr waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden, weil es einen Unfall mit eingeklemmter Person auf der Landstraße 718 gebe.

Die beiden Männer, ein 19-jähriger Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer waren auf der Landstraße 718 von Bad Laasphe kommend in Richtung Bad Berleburg unterwegs, als der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Kleinwagen verlor und ausgangs einer S-Kurve nach links über die Gegenfahrbahn geriet. In Höhe der Einmündung eines Feldweges, der hinauf zum Festplatz auf dem Stünzel führt rutschte der Wagen eine Böschung hinab und blieb auf der Seite liegend am Ufer eines Baches stehen. Das Fahrzeug hatte nur knapp ein Straßenschild, das Brückengelände und eine große Warnbarke verfehlt.

Die beiden Männer konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe musste sie nicht aus dem Fahrzeug herausholen. Allerdings gab es für die 25 alarmierten Helfer des Löschzuges I Bad Laasphe dennoch viel zu tun. Laut Einsatzleiter Stadtbrandinspektor Dirk Höbener liefen Betriebsstoffe aus dem Wagen aus und drohten in den Bach zu gelangen. Der Löschzug nutzte seine technische Ausrüstung und die Seilwinde des Einsatzfahrzeuges um den Wagen wieder auf die Straße zu stellen.

Landstraße für Bergung voll gesperrt

Für die Unfallaufnahme und die Bergung musste die Landstraße vorübergehend gesperrt werden. Während dessen wurden die beiden Pkw-Insassen durch den Notarzt und den Rettungsdienst versorgt.

Bereits am Abend zuvor hatte die Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe einen Kaminbrand löschen müssen.

