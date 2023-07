Bad Laasphe: Zweimal an einem Tag ohne Führerschein erwischt

Bad Laasphe. Ein Mann ohne Führerschein ist am Mittwoch gleich zwei Mal in Bad Laasphe beim Fahren gesehen worden. Das berichtet die Polizei.

Gleich zwei Zeugen haben einen 35-jährigen Bad Laaspher am Mittwoch Autofahren sehen. Das Problem: Der Mann hat keine Fahrerlaubnis. Deswegen wurde die Polizei eingeschaltet.

Diese konnte den mutmaßlichen Täter aber nicht auf frischer Tat erwischen bzw. an seiner Anschrift antreffen. Das berichtet die Pressestelle der Kreispolizeibehörde auf Nachfrage. Der Mann war bereits am Morgen gegen 7.20 Uhr in der Bahnhofstraße in einem Auto gesichtet worden. Der zweite Zeuge hatte den Mann dann gegen 18.20 Uhr erneut hinterm Steuer eines Fahrzeugs entdeckt.

