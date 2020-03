Hat er seine Hand gegen sein Enkelkind erhoben? Oder war alles nur ein Missverständnis gewesen? Diesen Fragen war das Amtsgericht Bad Berleburg am Dienstagmorgen auf den Grund gegangen, als sich ein 67-jähriger Bad Laaspher wegen Kindesmisshandlung verantworten musste. Nach langer Beweisaufnahme stellte das Gericht das Verfahren gegen den Angeklagten schließlich ein – unter der Bedingung, dass er eine Geldbuße von 450 Euro zahlt.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 67-Jährigen schwerwiegende Vorwürfe gemacht: Er soll sein Enkelkind im September vergangenen Jahres in seinem Auto, das er vor dem Bad Laaspher Kindergarten geparkt hatte, mehrfach geschlagen haben. Zwei Anwohnerinnen wollen dies beobachtet haben – und hatten den Vorfall bei der Polizei gemeldet.

Anwohnerin hört Kind laut schreien

„Mein Enkelsohn hat gekreischt und gezappelt. Ich wollte ihn im Auto anschnallen, aber er hat sich dagegen gewehrt“, äußerte sich der Angeklagte vor Gericht. „Ich musste ihn mehrmals wieder in den Kindersitz setzen – und dann blockierte auch noch der Anschnallgurt. Ich musste mehrmals an ihm ziehen, bis er sich gelöst hat.“ Er habe seinen Enkelsohn weder geschlagen, noch angebrüllt. „Ich fahre meine Enkelkinder oft zum Kindergarten. Ich habe eine gute Beziehung zu ihnen“, beteuert der 67-Jährige.

Eine 65-jährige Anwohnerin hatte die Situation beobachtet, zeigte sich vor Gericht betroffen und besorgt: „Ich habe ein Kind laut schreien hören und hörte den Angeklagten lauthals schimpfen. Ich habe daraufhin aus dem Fenster geschaut und beobachtet, wie der Mann das Kind ziemlich rabiat in das Auto gesetzt hat. Er war sehr ungehalten. Dann habe ich gesehen, wie er zwei- oder dreimal in das Auto hineingeschlagen hat. Die Schläge hörten sich dumpf an, als hätte er auf eine Steppjacke gehauen. Ich habe aus dem Fenster gerufen, aber dann ist das Auto auch schon weggefahren“, berichtete die Zeugin.

Zeugin: „Das ist etwas, das ist mir ganz nahe gegangen“

Ob der Mann tatsächlich auf das Kind eingeschlagen hatte, habe sie nicht sehen können. Es sei eine Vermutung von ihr gewesen. Sie sei sich aber sicher, dass es Schlag-Bewegungen waren – und keine, um einen Gurt zu lösen. „Das ist etwas, das ist mir ganz nahe gegangen. Wenn das in der Öffentlichkeit passiert – was passiert dann in vier Wänden?“, zeigte sich die 65-Jährige entsetzt.

Ähnliche Beobachtungen will eine weitere Anwohnerin gemacht haben. Auch sie habe deutliche Schlagbewegungen erkennen können, deren Ziel jedoch nicht. „Für mich war es keine Anschnall-Situation. Ich habe definitiv Schläge wahrgenommen. Ich bin daraufhin direkt rausgerannt, aber ich kam zu spät. Das Auto war schon weg“, erinnert sich die Anwohnerin unter Tränen an den Vorfall.

Ärztliche Untersuchung zeigt keine Spuren

Ein ärztliches Gutachten konnte die Vorwürfe seitens der Anwohnerinnen und der Staatsanwaltschaft nicht bestätigen: Bei einer medizinischen Untersuchung einen Tag nach dem Vorfall konnten keine Spuren von Misshandlung bei dem Kind diagnostiziert werden. Auch das Jugendamt hatte keine Anhaltspunkte für Misshandlung oder Probleme innerhalb der Familie feststellen können.

Für Verteidiger Alexander Pfaff aus Gladenbach stand fest: Sein Mandant ist unschuldig. „Wir haben keine Verletzungen, wir haben keine Zeugen, die tatsächliche Schläge bestätigen können. Wir haben zu Recht besorgte Bürger – aber mehr nicht.“ Für ihn sei in jedem Falle ein Einspruch das richtige Urteil für den Angeklagten gewesen. Doch um das Ganze abzukürzen, entschloss sich sein Mandant schließlich dazu, der Einstellung unter Auflage einer Geldbuße zuzustimmen.