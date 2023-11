Bad Laaspher Adventskalender lockt mit Weihnachtsgeld

Bad Laasphe Die TKS Bad Laasphe stellt ihren Adventskalender für dieses Jahr vor - dabei gibt es zahlreiche Tagesgewinne und auch ein Weihnachtsgeld zu gewinnen.

Es geht wieder los: Am 1. Dezember öffnet sich das erste Türchen und damit die erste Chance auf einen Tagesgewinn und ein Weihnachtsgeld in Höhe von 500 Euro! 23 weitere folgen und machen einen Besuch bei den teilnehmenden Händlern und Gastronomen in und um Bad Laasphe doppelt lohnenswert. Die Rede ist vom „Bad Laaspher Adventskalender“ – bereits zum fünften Mal führt die TKS gemeinsam mit Händlern, Dienstleistern und Gastronomiebetrieben die beliebte Vorweihnachtsaktion in Bad Laasphe und Feudingen durch und versüßt damit den Bürgern erneut die Adventszeit. Die TKS stellt die Aktion jetzt in einer Pressemitteilung vor.

Der Ablauf bleibt wie gehabt. Die Türchen des Adventskalenders öffnen sich ab dem 1. Dezember 2023 jeden Morgen um 9.30 Uhr auf der Bad Laaspher Facebook Seite. Hier erscheint der Einzelhändler, der Gastronom oder der Dienstleister des Tages mit seinen Öffnungszeiten sowie der Bekanntgabe des Tagesgewinns. Jeder, der an diesem Tag das jeweilige Geschäft oder die Einrichtung besucht und dort das Adventskalenderlos ausfüllt, hat die Chance auf den Tagesgewinn. Gleichzeitig wandern alle Lose in den großen Gewinnspieltopf, aus welchem nach dem 24.12. ein Hauptgewinner gezogen wird, der sich über sagenhafte 500 Euro Weihnachtsgeld freuen kann. Die Gewinnbenachrichtigung des Hauptgewinns sowie die Einladung zur Gewinnübergabe erfolgt Anfang Januar persönlich durch die TKS Bad Laasphe, über den Gewinn des Tagespreises informieren die jeweiligen Teilnehmer.

Das sind die Türchen

Damit der Weihnachtseinkauf besser geplant werden kann, wird wieder im Voraus bekannt gegeben wer an welchem Tag sein Türchen öffnet: 1.12.: Wohlert´s Center Apotheke / 2.12.: REWE-Markt Treude / 3.12.: Residenz Kino Center / 4.12.: Wittgensteiner Holzkontor GmbH / 5.12.: Staehler 1888 GmbH / 6.12.: Schäfers Backstuben / 7.12.: Buchhandlung Artur Blöcher / 8.12.: Technik Team Matthias Hubich / 9.12.: Küchenkomfort Schönwald / 10.12.: Brauhaus Zur Sonne / 11.12.: Nähkästchen / 12.12.: Klein & Swietek Praxis für Krankengymnastik und Podologie / 13.12.: Edeka Frischemarkt Quitadamo GmbH / 14.12.: Stadtparfümerie Acker / 15.12.: Radsport Heimes / 16.12.: Bernhardt´s Fleisch & Wurstwaren / 17.12.: Sparkasse Wittgenstein + TKS Bad Laasphe GmbH / 18.12.: Blumen & Kunst Alla Rodermil / 19.12.: Wohnzeug Achatzi / 20.12.: Edeka-Markt Kilian / 21.12.: Stadt-Apotheke Laasphe / 22.12.: Ökumenischer Weltladen / 23.12.: KÖ13 zieht an / 24.12.: Fitnessstudio RadioActiv Die Teilnehmer freuen sich auf Ihren Besuch.

Alle Türchen des Bad Laaspher Adventskalenders. Foto: TKS Bad Laasphe GmbH / WP

Mehrfachteilnahmen sind natürlich möglich und ausdrücklich gewünscht. Wer seine Chance auf 500 Euro Weihnachtsgeld verdoppeln will, der sollte nicht verpassen, sich schnellstens noch den Bad Laaspher Schokoladenadventskalender zu holen. Auch dieser ist bei allen o.g. Teilnehmern sowie bei der TKS Bad Laasphe im Haus des Gastes erhältlich – so lange der Vorrat reicht. Mit ein bisschen Glück erhalten Sie den Gewinnkalender, der Ihnen die Adventszeit nicht nur mit 24 kleinen Schokoladen sondern ebenfalls mit 500 Euro Weihnachtsgeld versüßt. Die TKS dankt allen teilnehmenden Partnern und wünscht ihnen sowie allen Bürgern und Besuchern eine besinnliche und vor allem gesunde Vorweihnachtszeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein