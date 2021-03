Bad Laaspher Bücherei macht Osterferien

Bücherei macht an Ostern zu

Die Bad Laaspher Stadtbücherei im Haus des Gastes macht in der Woche nach Ostern, also vom 6. bis einschließlich 9. April, Ferien. Ab dem 12. April können alle Lesebegeisterten wieder Bücher kostenfrei zur Ausleihe vorbestellen und abholen. Die Vorbestellung ist telefonisch (02752/5866) oder per E-Mail (buecherei@badlaasphe.de) möglich. Die Bestellung ist auf maximal fünf Bücher pro Kunde beschränkt. Ein Online-Katalog steht leider nicht zur Verfügung. Fragen zum Bücherangebot werden aber gerne telefonisch beantwortet.

Die gewünschten Bücher werden anschließend herausgesucht und können zu einem vereinbarten Zeitpunkt am Nebeneingang des Haus des Gastes (Bühneneingang) kontaktlos abgeholt werden. Die Terminabsprache läuft ebenfalls über das Telefon oder per E-Mail. Die Abholzeiten sind: montags bis donnerstags: 14.30 bis 17.30 Uhr und freitags: 9 bis 12 Uhr. Bereits entliehene Bücher werden weiterhin automatisch verlängert. Die Rückgabe der Bücher ist erst wieder mit Öffnung der Bücherei möglich. Säumnisgebühren fallen nicht an.