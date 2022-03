Bad Laaspher Bundespolitikerin besucht Erndtebrück

Erndtebrück. Steigende Energiepreise, Probleme für Landwirte, Ukraine-Krieg – Luiza Licina-Bode nimmt viele Sorgen aus Erndtebrück mit nach Berlin.

Gesprächsthemen für den Besuch einer Ministerin des Bundes gibt es derzeitig viele: Explodierende Energiepreise, die Corona-Pandemie und der Angriffskrieg gegen die Ukraine nur als Beispiel.

Deswegen war es zur Freude des SPD-Ortsvereins auch nicht verwunderlich, dass recht viele Mitglieder der Einladung gefolgt waren und sich am Freitag im großen Ratssaal der Gemeinde Erndtebrück eingefunden hatten, um einer lebhaften Diskussion mit Luzia Licina-Bode (SPD) beizuwohnen.

Existenzbedrohung für Wittgensteiner Landwirte

Kreislandwirt Lothar Menn sprach Themen bei der Ministerin an, die passenderweise in Berlin dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft angehört, die die hiesigen Agrarier aktuell umtreiben. So gab er zu bedenken, dass die geplante Absenkung der Flächenprämie existenzbedrohend für Höfe in Wittgenstein wäre. Durch eine Umverteilung von Subventionen sollen Landwirte, die derzeitig bei der Düngung noch sehr viele Nitrate verwenden würden, finanziell animiert werden, auf Alternativen umzusteigen.

In Wittgenstein hingegen wird schon immer mit wenigen Nitraten gearbeitet, so das die heimischen Betriebe von dieser Umverteilung keinen Nutzen hätten. Darüber hinaus sei es unverständlich, dass Landwirte Zukunftsinvestitionen schon länger nicht mehr sicher planen könnten. So würden Gesetze zur Abschreibung von Stallungen oder Maschinen innerhalb weniger Jahre so abgeändert, dass auch hier ein Nachteil für die Bauern entstehen würde. Er gab auch zu verstehen, dass dies bei anderen Branchen so nicht praktiziert würde.

Ukraine-Krieg und die Folgen

Über die Sorge, dass nun aus der Ukraine und Russland weniger Agrarprodukte in die EU kommen würden, war man schon beim zweiten großen Themenkomplex des Abends angelangt, dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen.

Die Ministerin aus Bad Laasphe berichtete über die Sondersitzung im Bund, bei der weitreichende Beschlüsse gefasst wurden. Sie hob auch den Sonderfond für die Verteidigung hervor und legte dar, dass sie voll und ganz hinter der Arbeit der Bundeswehr stehe und es sich nun zeigen werde, wie wichtig es ist, die Arbeit der Soldaten auch finanziell zu unterstützen.

Beschaffungsamt für Bundeswehr reagiert träge

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Erndtebrück, Karl Ludwig Völkel, gab Licina-Bode, die auch stellvertretendes Mitglied im Verteidigungs-Ausschuss des Bundes ist, zu bedenken, dass ein ganz großes Problem für den teils desolaten Zustand der Ausrüstung der Soldaten das Beschaffungsamt sei, dass dort recht träge agiert werden würde und sich so Probleme bei der Versorgung der Bundeswehr ergeben würden. Hier, meinte er, solle man überlegen, ob die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen nicht besser an das Verteidigungsministerium angegliedert sein sollte.

Im weiteren Verlauf entstand nun eine lebhafte Diskussion, welche Folgen der Krieg für die Bevölkerung in der Ukraine, aber auch für Europa haben wird, über die Rolle der NATO in dem Konflikt und wie man sich in Deutschland unabhängiger von fossilen Brennstoffen aus Russland machen könnte.

