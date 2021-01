Bad Laaspher Feuerwehr-Jugend dankt Bürgern für ihre Spenden

Bad Laasphe Die Bad Laaspher spenden an die Jugendfeuerwehr - obwohl die Abholaktion für ausgediente Weihnachtsbäume diesmal gar nicht stattfindet.

Die Jugendfeuerwehr des Bad Laaspher Löschzuges I bedankt sich bei den Bewohnern der Lahnstadt für deren Spenden – obwohl die alljährliche Abholaktion für ausrangierte Tannen diesmal gar nicht stattfindet.

„Eigentlich wären wir jetzt in der Stadt unterwegs, um Eure ausgedienten Weihnachtsbäume abzuholen“, schreibt die Feuerwehr-Jugend auf Facebook. „Diese Veranstaltung ist für die Jugendlichen und Großen eines der Highlights des Jahres.“ Denn: „Beim Einsammeln konnten wir uns auch immer über nette Gespräche mit den Laaspher Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie die ein oder andere Spende freuen. Dieses Jahr finde die Veranstaltung wegen Corona leider nicht statt.“

Versprechen: Trotz Corona bleiben wir aktiv

Umso überwältigender sei „die große Zahl an freundlichen Rückmeldungen“, so die Feuerwehr-Jugend weiter: Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger „haben trotzdem Kontakt zu uns aufgenommen, um uns eine Spende für die Jugendarbeit zukommen zu lassen. Wir freuen uns sehr über die große Anerkennung, die uns gerade in der letzten Zeit entgegengebracht wurde“.

All das möchte die Bad Laaspher Feuerwehr-Jugend nun nutzen, „um auch weiterhin eine gute Jugend- und Nachwuchsarbeit in der Feuerwehr für unsere Stadt auf die Beine zu stellen“. Ihr Versprechen: „Auch trotz Corona bleiben wir aktiv!“